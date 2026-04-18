Alvarado pisó fuerte en Otamendi

Lo grita Tomás Fernández. El central marcó el segundo gol en el torneo y le dio el triunfo a Alvarado. (Fotos: Diego Berrutti)

Después de empatar como local ante Kimberley, Alvarado mejoró, mostró una mejor versión y derrotó bien a Círculo por 1 a 0 ante un muy buen marco en el "Guillermo Trama". Tomás Fernández marcó el único gol del partido.

Ganó bien Alvarado. Porque a partir del gol que le permitió abrir el marcador en el cuarto de hora del primer tiempo, manejó el partido, casi no sufrió y lo más negativo fue la falta de contundencia para definir un juego que le fue favorable durante casi toda la tarde.

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El arranque fue equilibrado y cortado. Los dos intentaban pero les costaba avanzar y el local apenas avisó con un desborde de Marín y el anticipo de Goiburu que llegó a cachetear Bilbao por arriba del travesaño. Pero a los 14', de un tiro libre desde tres cuartos, sirvió el laboratorio de Martel: centro al segundo palo para el desmarque de Speck que la bajó al medio y Tomás Fernández sacó un zurdazo que pasó entre muchas piernas y se metió contra el palo derecho.

A Círculo le costó reponerse y casi cuelvr a golpear el “torito” con Gutiérrez. Sin embargo, los de Charlier tuvieron la más clara connun centro de Leguizamón y la “palomita” de Rius que se fue besando el caño. Las más claras antes del cierre fueron de la visita: Gutiérrez definió mordida y cruzada, y Nahuel Speck tuvo dos jugadas calcadas en velocidad, dejó atrás a Sasso pero en una se la dio a Fernández y en la otra acertó a la cara del arquero y le voló la gorra.

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A Círculo le vino bien el final y Alva se fue con la sensación de un resultado corto. Al regreso, sin Speck (sufrió una amnesia por un golpe en la cabeza), aprovechó la velocidad de Matías Pérez que padeció a Sasso.

Con la salida del lateral, el “papero” quedó partido y la visita con espacios que no pudo aprovechar, por malas decisiones en los últimos metros o por apariciones providenciales de Fernández para sostener a su equipo con vida.

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El “torito” sintió el desgaste y Círculo, jugado, fue. Sin claridad pero con empuje, buscando una pelota que le permita quedarse con algo. Pero no llegó y siempre estuvo más cerca de Alvarado del segundo que el local del empate. No lo hizo, eso le dio algo de dramatismo al final, pero los tres puntos se fueron a Mar del Plata.

Síntesis

Círculo Deportivo (0) : Pedro Fernández; Mateo Sasso, Jano Martínez, Facundo Rojas y Matías Leguizamón; Ciro Rius, Martín Gómez, Francisco Grahl y Ezequiel Goiburu; Quimey Marín e Imanol Iriberri. DT : Mariano Charlier .

Cambios : ST 10' Ramiro Banchio por Sasso ​​​​,19' Daniel Opazo por Goiburu y Facundo Cozzi, Julián Vílchez y Braian Cos por Leguizamón, Grahl y Marín.

Alvarado (1) : Emanuel Bilbao; Lucas Chiozza, Tomás Berra, Tomás Fernández y Cristian Gorgerino; Santiago Gutiérrez, Matías Mansilla, Tomás Federico y Nahuel Speck; Marco Miori y Germán Cervera. DT: Pablo Martel .

Cambios : ST 0' Matías Pérez por Speck, ​​​​23' Germán Sosa por Cervera, 30' Lautaro Nuñez y Ariel Castellano por Gutiérrez y Miori, y 42' Pablo Hofstetter por Federico.

Goles: PT 14' Fernández (A).

Árbitro: César Ceballo, de Córdoba.

Estadio : "Guillermo Trama".