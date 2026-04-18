Círculo y Alvarado, otro duelo de representantes de la Liga Marplatense

Es un partido atractivo porque los dos necesitan ganar. Para Alvarado es tratar de recuperar los puntos que perdió con su empate frente a Kimberley como local, mientras que para Círculo es la posibilidad de ratificar su fortaleza como local y reponerse del duro golpe que sufrió en Tandil. A las 15, el "Guillermo Trama" se viste de fiesta para recibir un duelo entre representantes de la Liga Marplatense.

Habrá un operativo especial para evitar inconvenientes, pero se remarcó una y otra vez que no habrá público visitante ni existe la figura del hincha neutral. El encuentro será únicamente para los simpatizantes del "papero" y estarán muy atentos para controlar los posibles hinchas del "torito", que son muchos, y quieran aprovechar la cercanía para ver a su equipo.

Los dos llegan con necesidades. Alvarado no pudo con Kimberley en el "José María Minella" y, además, involucionó en su rendimiento con el correr del partido. Por eso, debe conseguir un triunfo que lo acomode nuevamente en la tabla de posiciones. La noticia más importante es que contará en la lista de convocados con Germán Sosa, el goleador que fue operado en la rodilla y podría sumar sus primeros minutos en la temporada.

No es distinta la situación de Círculo, que ganó en su única presentación en casa, con mejor rendimiento que diferencia (2 a 1 a Germinal), pero perdió sin atenuantes ante Villa Mitre en Bahía Blanca y sufrió una dura goleada 4 a 0 con Santamarina en Tandil. También tendrá un regreso entre los concentrados, porque Matías Leguizamón vuelve a estar en consideración de Mariano Charlier.

El encuentro comenzará a las 15 en el "Guillermo Trama". La venta de entradas, únicamente para público local, será de 9.30 a 14.30 en la sede social de Bolívar 146, en Otamendi.

