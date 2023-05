Bajó del colectivo y lo balearon en la cabeza: 12 años después, no hay acusados y quieren cerrar la causa

En la noche del 24 de marzo de 2011, Néstor Gustavo Herrera terminó de trabajar y se tomó el colectivo para ir a su casa. Al bajar en 210 y 9 de Julio, dos motociclistas armados lo emboscaron y no le dieron ninguna chance: lo mataron de un balazo en la cabeza. Doce años después, esos dos asesinos siguen sin tener nombre para la Justicia de Mar del Plata.

Néstor era seguridad de Prosegur en un reconocido banco de la ciudad. Aquella noche, había cobrado el sueldo y en su familia mantienen la sospecha de que alguien lo “entregó” por la plata que llevaba encima. “A él claramente lo mataron en un intento de robo y lo entregaron antes. Los asesinos sabían que tenía un arma porque les habían dicho donde laburaba”, afirmó Alejandro, hermano de la víctima.

El hombre también sospecha que detrás del crimen están involucradas dos personas que se dedican a la venta de droga en el barrio Libertad. “Hay datos concretos de los asesinos. Las personas que lo mataron son dos personas pertenecen a familias muy ‘famosas’ en el barrio Libertad. Uno está muy vinculado a la droga y el otro roba con ellos y hasta hace un tiempo estuvo preso. En la causa atestiguaron varias personas que los conocen”, aseguró, en declaraciones a 0223.

Sin embargo, en la instrucción judicial no figura ningún nombre apuntado como posible autor del crimen. De hecho, la falta de avances en la investigación llevó a la fiscalía a dar por concluido el trámite de la causa teniendo en cuenta el plazo de prescripción del delito, una notificación que recibió con una mezcla de bronca y tristeza la familia de Herrera. "Llegamos a recibir varias amenazas de un comisario para que no se sepa lo que pasó y no pudimos hacer más reclamos", denunció.

En estos doce años, el expediente pasó por las manos de tres fiscales: Juan Pablo Lódola, Mariano Moyano y, ahora, Alejandro Pellegrinelli, de la UFI N°5. El hermano del vigilador asesinado insisten en que nunca vio esfuerzos por esclarecer las circunstancias del homicidio. “Hasta el momento nadie trabajó en la causa. El abogado que tenemos dijo que no se puede hacer nada porque los supuestos autores fueron ignorados por la fiscalía; ni siquiera se tomaron el atrevimiento de investigarlos ni nada”, repudió.

A partir de las últimas novedades que recibió desde el Ministerio Público, el hermano de Herrera, así como parte de su familia, busca rever la decisión e insiste en el pedido para que las autoridades revisen algunos testimonios que podrían ser claves para dar con los asesinos. “Tres años después del crimen, la mamá murió de dolor y tristeza. Gustavo era muy trabajador y no rendía cuentas a nadie. No queremos que este sea otro homicidio impune”, expresó Alejandro.