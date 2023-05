Aumento de taxis y remises: “La tarifa está retrasada y provoca daños en la calidad del servicio”

El sector mayoritario que representa a los taxistas y remiseros de Mar del Plata defendió este lunes en el Concejo Deliberante el pedido de aumento de la tarifa que realizaron la semana pasada, donde explicaron que el impacto de la inflación no solo genera dificultades económicas en el sector, sino que también perjudica al servicio que se otorga a los clientes. “La tarifa está retrasada y provoca daños en su calidad”, explicaron.

El martes pasado, el grupo formalizó un pedido de un aumento desdoblado, con un 25% a partir del 1° de junio y otro 25% desde el 1° de agosto. De esta manera, de 6 a 22, la bajada de bandera quedaría en 375 pesos y la ficha por cada 160 metros pasaría a costar 25 pesos. Mientras que de 22 a 6, se aplicaría la tarifa nocturna: 450 pesos la bajada de bandera y 30 pesos la ficha.

La petición fue firmada por la Sociedad de Conductores de Taxis, la Federación Nacional de Taxis, AMPAT, Sindicato de Peones de Taxis y la Cooperativa Islas Malvinas, entre otros; y se trata del segundo expediente al respecto, luego que que a fines de marzo realizará lo propio otra entidad en soledad, el Sindicato Marplatense de Peones de Taxis (Simpetax), con un aumento del 35% en la tarifa diurna y del 20% en la nocturna. De hecho, el expediente ya avanzó en el tratamiento y la Comisión de Movilidad Urbana se encuentra a la espera del estudio de costos que está siendo elaborado por la Subsecretaría Movilidad Urbana.

“Que la tarifa se está quedando atrás es fácil de demostrarlo con la inflación, es lo que vemos todos los habitantes del país. Pero hay rubros donde no se ve tanto: repuestos de automóviles y seguros sufren aumentos rigurosos y muy paralelos a la inflación que se está dando”; explicó este lunes Raul Vicente, de la Sociedad de Conductores de Taxis.

La Comisión de Movilidad Urbana avanzó con el tratamiento de un nuevo aumento de la tarifa. Foto: Prensa HCD.

“Lo que hablábamos es que se va a pensar en por lo menos tres aumentos anuales para que que no se nos haga tan brusco. En este primer aumento, pedimos un 50% desdoblado y después evaluaremos en conjunto cuál será el tercer aumento para compensar la inflación real”, sostuvo sobre la necesidad de que no haya tanto espacio temporal entre una actualización y otra. “La tarifa está retrasada y provoca daños no solamente económicos, necesitamos una actualización de un 50%, porque es prioridad tener tarifa actualizada y no disminuir la calidad del servicio que prestamos”, agregó.

Vicente remarcó la importancia de actualizar la tarifa del servicio. Foto: 0223.

En tanto, Vicente volvió a apuntar contra el funcionamiento de las Apps de transporte en la ciudad, al cual calificó como “transporte ilegal”, además de responsabilizar al gobierno de Guillermo Montenegro porque “no hay ningún tipo de control”. El referente aseguró que el pedido de aumento se demoró porque desde el sector “priorizamos la lucha contra la competencia desleal”, algo que ya se hizo insostenible.

Asimismo, apuntó contra Simpetax por presentar un pedido de aumento en soledad. “Es una desprolijidad que tengamos la presentación de dos aumentos de tarifa, en los últimos 20 años esta es la segunda vez que ocurre esta desprolijidad. Acá estamos el 99% de las entidades”, concluyó.

Tras su exposición, los concejales de la Comisión de Movilidad Urbana acordaron solicitar un nuevo pedido de informe a la Subsecretaría de Movilidad Urbana, con la remisión de un estudio técnico donde se indique cuál debería ser la tarifa de la ficha y la bajada de bandera.