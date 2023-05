"Un re ladrón y una re persona": el delincuente asesinado a balazos por el policía tenía un frondoso prontuario

El día después de que el video del policía víctima de un robo que dispara y mata al ladrón que se llevaba su vehículo se convirtiera en tema nacional, el efectivo fue liberado por el fiscal, aunque tras su declaración sigue acusado por homicidio y no se cambió la carátula a una legitima defensa. Mientras el policía no regresa a su casa por miedo a que atenten contra su vida, el delincuente baleado fue despedido en las redes sociales con polémicos mensajes y se supo que tenía un largo prontuario en materia delictiva.

Lucas Mallea, el sargento de la Policía Bonaerense que mató al ladrón en Moreno que quería robarle la moto, en una escena que quedó filmada por las cámaras de seguridad, fue liberado por el fiscal Gabriel López luego de su indagatoria. Mallea aseguró que los dos delincuentes que quisieron robarle eran violentos, que temió por su vida y la de su novia y que creyó que el atacante tenía un arma en la mano. Igual, el fiscal mantuvo la imputación en su contra por homicidio doloso.

En las últimas horas, los allegados de Andrés Carbonel, el delincuente de 28 años muerto, comenzaron a despedirlo en redes sociales. “Te amo hermano. Una re persona eras vos. Pasamos banda de cosas juntos como buenas y malas. Pero siempre ahí con actitud. Te voy a extrañar hermano. Un re vacío dejaste. Un dolor en el alma. Siempre los dos cuidándonos espalda con espalda, haciéndole la guerra a todos los que nos querían ver mal. Siempre una re chispa. Ahora sólo me queda vivir de los recueros. Me quedo con ese último abrazo y esa última charla”, dice una de las publicaciones de un amigo en Facebook.

“Nos vemos a la vuelta ladrón. Ahora estás haciendo algo de ruido seguro, donde sea que estés, porque vos hacías ruido en todos lados. Siempre chispa, moriste en tu ley nomás. Que injusta que es la vida. En breve nos vemos flaco, descansá en paz ladrón. Siempre vas a estar presente, siempre te vamos a recordar por lo que fuiste, un re ladrón y una re persona. Sin palabras, te amo”, le dedicó su amigo al ladrón.

Un amigo del ladrón lo despidió en sus redes.

La condición de delincuente de Carbonel no dejan dudas, ya que además tenía un extenso prontuario, con causas por robo agravado, robo, drogas, amenazas a su pareja y lesiones en 2011, 2013, 2014, 2017, 2020 y 2023.

La declaración del policía

El efectivo declaró el martes por la tarde y contó cómo fue el episodio en el que disparó al menos cuatro veces contra uno de los ladrones que le robaba la moto cuando iba acompañado por su novia. “Yo vivo a la vuelta de donde pasó esto. Hice unos metros nada más con la moto. Salí de mi casa con mi novia, a mitad de cuadra, veo que se pone al lado mío una moto, pero como yo tenía la capucha de mi campera puesta, no lo vi en detalle. Luego me corrí la capucha y vi, tengo todo en mi mente, el arma. La vi y lo primero que hice fue girar la cabeza porque dije “acá me mata”, declaró.

El policía le dijo al fiscal que estaba convencido en que iba a ser asesinado por el ladrón luego de darle la moto: “En ese momento dije ´ya está, acá me mata´. Él me puteaba, me decía ´dale la concha de tu madre bajate´. También me decía ´dale que te mato´. Yo vi que el arma me apuntaba a la cabeza y dije ´ya está, acá me mata´, yo también estaba pensando en mi novia…”, contó, entre lágrimas al nombrar a su pareja.

La moto del policía que se llevaba el delincuente cuando recibió cuatro balazos por la espalda.

“En ese momento yo le dije ´dejá que se vaya mi novia´, porque sentía que ella no se había bajado, entonces puse la patita y me bajé, siempre dándole la espalda al muchacho. Yo veo de reojo que mi novia ya estaba en la vereda. Así como me bajo, me alejo tres pasos, desenfundo y giro rápido porque dije ´me va a matar´, porque en la cabeza mía lo único que tenía era que me apuntaba con el arma. Entonces gire y disparé”, continuó el efectivo.

“Cuando el chico hace dos o tres pasos, veo que quiere sacar algo, entonces yo sigo disparando. Cuando yo logro ver, porque estaba todo oscuro, donde él se va, o sea en la esquina, vi que se dio la vuelta y salió corriendo, ahí ya no disparé más. Pensé ‘bueno se fue corriendo, listo, que se vaya´. Entonces primero vi a mi novia, y luego me acerqué a la esquina y lo vi tirado y me di cuenta que estaba muerto. Yo no quería matar a nadie, ahí se me vino el mundo abajo”, señaló Mellea.

Luego de su declaración, el fiscal decidió liberarlo ya que no cuenta con antecedentes penales ni administrativos, lo cual “permite concluir que el imputado en libertad no resultaría ser un factor de riesgo para el presente proceso”.