La novia del motochorro asesinado dijo que era una buena persona y el policía "debe pagar lo que hizo"

Andrés Carbonel murió asesinado por el sargento Lucas Mallea tras el robo de su moto en Moreno. El caso generó mucha repercusión tras la difusión del video en el que se ve el momento del asalto y cuando el policía le dispara al menos cuatro veces para que no se lleve su vehículo. Mientras el agente está en libertad, aunque todavía acusado por homicidio calificado y no por una legítima defensa, la novia del delincuente de 27 años dio una entrevista y dijo que a su pareja “me lo mataron como a un perro" y afirmó que Mallea “tiene que pagar” porque “lo mató porque quiso”.

La joven, llamada Rocío, dijo que su pareja sufría de consumo problemático de sustancias y contó que se enteró de su muerte a través de la televisión y de los videos del momento del robo. "Me desperté y tenía mensajes de mi cuñada, de mi hermano, diciéndome que no me querían asustar, pero que se estaba dando a conocer que podía ser que Andrés estuviera muerto por un tiroteo", contó Rocío a Telefe.

Sobre el delito que cometió su pareja, aceptó que "no estaba bien lo que Andrés estaba haciendo, porque no era su derecho ir a robar y querer sacarle la moto al policía. Lamentablemente le tocó enfrentarse con un policía. No lo quiero hacer santo porque está a la vista que él fue el primero en ir hacia la otra persona, pero no era la forma. Siento que me lo mataron como a un perro".

Rocío dijo que ve “a cada rato ese video y veo que el policía le quitó la vida directamente. Él no se merecía que lo maten de esta forma, porque ya con un solo disparo él podría estar pagándolo distinto. Quizás en un hospital o preso". Por eso “tiene que pagar. Siendo un policía, un hombre de la fuerza que lo capacitaron... no era la forma”, aseguró.

La novia del delincuente dijo que tenía problemas con las drogas.

"Algunos se sienten orgullosos porque Andrés es conocido. Muchos me dijeron de todo, me dijeron que era una vergüenza, diciendo que era lo peor. Muchas veces han matado a chicos conocidos y se dicen muchas boludeces como que 'te fuiste y volá alto, chorro'. Hoy la juventud está en lo que vimos el domingo", dijo sobre los mensajes de despedida en las redes de sus amigos, quienes destacaron su accionar delictivo.

Además, la novia del motochorro contó que “la gente que realmente lo conoce a Andrés sabe la persona buena que era, a pesar de este defecto que él tenía. El gran corazón que él tenía, lo mucho que amaba a su hija. En cada momento que estaba con ella la disfrutaba al máximo. Había algo que lo invadía tanto en su alma, en su corazón, que no le dejaba ver la claridad de la vida, que tenía alguien por quién luchar, que es mi hija".

Respecto al consumo problemático de sustancias, Rocío comentó que si bien "no era un chico súper drogadicto", su círculo cercano quería ayudarlo e intentaba "convencerlo de que aceptara internarse, para cambiar de vida".