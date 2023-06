Sobreseen a abogado acusado de trata de personas para explotación laboral

Una pareja de ruralistas y su abogado que habían sido detenidos hace poco más de un año y medio acusados del delito de trata de personas con fines de explotación laboral fueron sobreseídos por la Justicia Federal tras un juicio abreviado.

El letrado Gonzalo La Menza, Natalia Azucena Romero y Martín Bustamante fueron sobreseídos tras la última audiencia que se realizó con el fiscal Juan Manuel Petitgiani en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. En el mismo acto se dictó una pena de dos años de prisión a Bustamante por los delitos de coacción agravada y lesiones leves agravadas, y de un año de ejecución condicional a Elías Parenti por el delito de lesiones leves.

Para el dictado de la medida fueron fundamentales las declaraciones de las supuestas víctimas ante el Programa Nacional de Rescate y las actas de inspección realizadas en el predio Santa Catalina de parte del Ministerio de Trabajo empleo y Seguridad Social de la Nación. Esos informes confirmaron que los trabajadores no se encontraban encerrados, no existían puertas ni ventanas selladas, no debían pedir permiso a ninguna persona para poder salir luego del horario de trabajo y que no se encontraban obligados a dormir ahí.

“De lo relatado podemos afirmar entonces, que no se dan en el presente, los supuestos establecidos por la norma que acrediten la comisión de parte de los imputados del delito de trata de personas”, indicaron en el acta a la que tuvo acceso 0223. En el mismo sentido ratificaron que “no ha existido captación, traslado, acogimiento y consumación de la explotación, entendiendo que el presente se enmarca dentro de las previsiones del ámbito del derecho laboral”.

“En ningún momento fueron privados de su libertad, poseían una motocicleta de su propiedad con la cual podían abandonar la finca Santa Catalina cuando lo estimaran necesario, sus documentos no les fueron retenidos y podían contactarse con familiares y conocidos en la ciudad de Mar del Plata, todo lo cual me persuade en asegurar la inexistencia del delito de trata de personas enrostrado a los imputados”, se resolvió.

El acuerdo fue rubricado por la Defensora Pública Oficial Natalia Castro, por Bustamante y Romero; la abogada Clara Media por Parenti y los abogados Lautaro Resua y Agustín Robbio como defensores de La Menza.