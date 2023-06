Paul McCartney confirmó que lanzarán una última canción de Los Beatles creada con inteligencia artificial

Paul McCartney contó que con el uso de la inteligencia artificial pudieron recrear la voz de John Lennon, que será utilizada en una nueva y última canción de Los Beatles.

El artista habló del proceso de creación del tema en una entrevista con BBC y explicó que para recrear la voz de Lennon debieron sacarla de un casete viejo. “Hicimos la que será la última grabación de los Beatles, era un demo de John, a partir de la cual hemos trabajado”, describió Paul McCartney. Además anunció que la canción estará disponible este año pero aún no definieron su nombre.

“Logramos la voz de John gracias a la IA para mezclar la grabación” relató el artista.

McCartney ha compartido a lo largo de los años su deseo de completar alguna de las canciones que habían quedado pendientes. El punto de inflexión llegó con "Get Back" de Peter Jackson, donde se pudo utilizar la tecnología para reconocer las voces de los Beatles y separarlas de los ruidos de fondo, e incluso de sus propios instrumentos, para crear un audio "limpio".

"Teníamos la voz de John y un piano y Jackson podía separarlos con IA. Le dicen a la máquina: Esa es la voz. Esta es una guitarra. Saca la guitarra", explicó a la BBC.

Si bien aún no se conoce el nombre de la canción, se sospecha que es "Now and Then", un tema que quisieron completar pero que nunca lo lograron.

McCartney explicó que había recibido el demo por la viuda de Lennon, Yoko Ono. Esta era una de las canciones que aparecían en un disco titulado "For Paul", que el artista había creado en 1980. "Lo-fi y embrionario, las pistas se grabaron en gran parte en un boombox mientras el músico se sentaba al piano en su apartamento de Nueva York", escribe BBC.

El productor Jeff Lynne limpió dos de las canciones, Free As A Bird y Real Love, que se completaron y lanzaron en 1995 y 1996, marcando el primer material "nuevo" de los Beatles en 25 años. Sin embargo, "Now and Then" nunca se lanzó, por lo que se especula que se trate de este demo.