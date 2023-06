El municipio empieza la búsqueda de familias para niños en adopción: "Hay que ser parte de la solución"

El intendente Guillermo Montenegro encabezó este viernes la primera charla de la campaña “Uniendo caminos” en el Aula Magna de la Facultad de Derecho para visibilizar, sensibilizar, y concientizar sobre la adopción, que hoy se presenta como una problemática generalizada tanto para Mar del Plata como el resto del país por la creciente cantidad de chicos que aguarda por encontrar un hogar mientras, al mismo tiempo, se registra un notable descenso en el número de legajos de familias adoptantes.

“Tenemos que ser conductores permanentes de esto y por eso tenemos que arrancar de alguna manera para que el problema se visualice y todos sepamos cuál es la realidad”, reflexionó el jefe comunal, quien estuvo acompañado por la jueza de Familia, Clara Olbigado, y la presidenta del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero, entre otras autoridades.

Durante su intervención, Montenegro afirmó que adoptar es un “acto de amor al prójimo” y recordó que en todo el país hay más de 9 mil chicos y chicas que permanecen institucionalizados y sin el cuidado de una familia. “Uno se puede imaginar que es un problema, pero no se imagina que también puede ser parte de la solución y creo que ser parte de la solución es estar informados y poder ayudar a empujar. Estas decisiones se toman entre varios”, sostuvo.

“Está claro que si el tema no se visualiza, no se comparte, no se escucha, no se habla, es como creer que esto no ocurre. Me parece que la clave está en sacarlo y poder contarlo, comunicarlo, compartirlo y que sea tema no solo de lo que está permanentemente en los distintos organismos sino también que se interiorice el resto de la sociedad”, insistió.

La charla de este viernes en la Facultad de Derecho marca el primer capítulo de una serie de encuentros que se replicarán en escuelas y sociedades de fomento, con el objetivo de poner en agenda la problemática de la adopción. “Lo que estamos tratando con esta campaña de concientización es que las familias se anoten en los registros judiciales y que puedan pensar que los niños necesitan una familia”, explicó a 0223 Daniela Zulcovsky, subsecretaria de Derechos Humanos de la municipalidad.

“No solo hay que pensar en bebés, sino en niños más grandes, grupos de hermanos. Justamente hace falta ampliar un poco el panorama y poder pensar que se pueden adoptar chicos grandes y darles otra posibilidad de tener una vida mejor, otra familia, una educación, que puedan crecer en la vida y no que vivan en una institución”, remarcó la funcionaria.

Obligado, quien está a cargo del Juzgado de Familia N°5 de Mar del Plata, valoró que la convocatoria que se dio en el marco de la campaña “Uniendo caminos” ya generó distintas “preguntas y mails” por parte de la comunidad. “Aunque una sola familia se inscriba, aunque haya un solo interesado, ya sería un logro y un éxito”, consideró, en diálogo con este medio.

“Esto es solo el puntapié inicial. La idea es que de acá a diciembre podamos ir a con nuestro equipo técnico a distintos barrios, escuelas e instituciones, para poder estar hablando con las familias”, dijo la funcionaria judicial.

La caída en los registros de adopción ha sido drástica en el último tiempo. Hace 10 años, los juzgados locales podían llegar a acumular unos 200 legajos de familias adoptantes y hoy ese número se redujo a 5. El problema, además, se agravaba porque la voluntad adoptiva se expresa, en la mayoría de los casos, por nenes o nenas de 0 a 2 años, y así quedan marginadas otras infancias que deben permanecer institucionalizadas.

La municipalidad hoy cuenta con Casas de Abrigo donde hay niños alojados bajo una Medida de Protección Especial de Derechos, y con 12 Centros de Protección de Derechos de Niñez (Cpden), descentralizados y dependientes de la Dirección de Promoción de Derechos de Niñez y juventud de la Secretaría de Desarrollo Social.

Durante el plazo de las Medidas de Abrigo los equipos interdisciplinarios tienen como objetivo agotar todas las instancias y establecen las estrategias tendientes a que ese niño pueda volver a vivir con su familia de origen o ampliada. Una vez agotado todas estas posibilidades, se sugiere la adoptabilidad. Los Equipos Técnicos de las Casas Abrigo municipales también intervienen una vez declarada la adoptabilidad en los procesos de elección del adoptante y en proceso de vinculación.

Quienes quieran realizar consultas sobre la jornada o sobre la temática podrán comunicarse al siguiente mail: juzfam5-mp@jusbuenosaires.gov.ar