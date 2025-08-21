Mientras prepara la 2° temporada de “El Eternauta”, Ariel Staltari se presenta en Mar del Plata con “Agotados”

Un restaurante, 40 personajes y un menú delirante. Esa es la propuesta para este sábado 23 de agosto a las 20:30 en el Teatro Roxy (San Luis 1750) de la mano del actor Ariel Staltari y su exitoso unipersonal “Agotados”.

Tras romperla en calle Corrientes, y en el marco de su gira nacional e internacional, el actor de "El Eternauta", “Un gallo para Esculapio” y “Okupas”, llega a Mar del Plata para contar la historia de Sam, un actor en ascenso que mientras espera esa gran oportunidad, tiene una realidad muy distinta: trabaja atendiendo el teléfono de reservas de Byron, el restaurante más exclusivo de Buenos Aires. Lo que parece un trabajo rutinario se convierte en un verdadero caos cuando más de 40 comensales hacen lo imposible para conseguir una mesa el sábado por la noche. Sam tiene que lidiar con maltrato, desprecio, gritos, coimas y hasta amenazas. Mientras se pregunta si el gran día llegará o este es su destino.

Agotados es una comedia vertiginosa que nos sumerge en un día frenético en la vida de un joven con el corazón roto, la billetera vacía y un padre experto en chantajes emocionales. Mientras atiende llamadas sin respiro, sigue aferrado a su sueño: conseguir la audición que le cambiará la vida.

Bajo la dirección de Pablo Fábregas, esta hilarante puesta en escena desafía a un solo actor Ariel Staltari a interpretar a más de 40 personajes en un despliegue de talento y creatividad sin límites. Basada en la obra Fully Committed de Becky Mode y Mark Setlock, éxito en Broadway con Jesse Tyler Ferguson (Modern Family), esta adaptación incorpora guiños a la cultura argentina, desde personalidades de la farándula hasta figuras del ámbito político y mediático.

Mientras sigue presentándose en distintos escenarios con la obra, Ariel ya se encuentra trabajando en los guiones de “El Eternauta 2”, la serie argentina éxito en Netflix.