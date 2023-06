Sofi Martínez realizó un descargo luego de su cruce con el Coco Basile: "Quedó todo bien"

Sofi Martínez realizó un descargo luego de protagonizar un tenso cruce con el Coco Basile durante la previa del partido de despedida de Juan Román Riquelme en la Bombonera.

Minutos antes de que comenzara la fiesta, la periodista ingresó al vestuario visitante para entrevistar a los invitados. Allí se encontraba el equipo de Argentina, con grandes figuras actuales y del pasado como Lionel Messi, Ángel Di María, Pablo Aimar, Juan Pablo Sorín, entre otras estrellas. Lo que no se esperaba Martínez es que el Coco Basile, ex técnico de la selección y Boca, le recriminara su accionar de ingresar al lugar.

“No podés estar acá. Fijate”, le dijo el exfutbolista a la movilera de TV Pública en un tono de enojo. La situación no pasó desapercibida y llamó la atención de los televidentes.

Tras generarse un escándalo alrededor del hecho, Sofi Martínez realizó un descargo en sus redes sociales para explicar lo sucedido: "Lo único que quiero aclarar es que, así como Tití Fernández entró al vestuario de Boca, yo tenía que entrar al de la Selección en la previa", comenzó.

"Al momento de hacerlo teníamos el OK de producción, organización, Román, seguridad, etc. Coco no sabía, después lo hablamos y quedó todo bien", cerró a través de sus historias de Instagram.

El descargo de Sofi Martínez tras su cruce con el Coco Basile (Foto: Instagram sofimmartinez)

A su vez, la periodista reveló más detalles de lo ocurrido en el vestuario en Perros de la Calle (Urbana Play), programa del cual es columnista: "Juro que en pensé que me lo decía en joda. Al principio…".

"Yo no podía creer que me esté diciendo eso en serio porque estaba recontra chequeado que tenía que entrar", continuó la novia de Diego Leuco.

Ahí, enfatizó: "Pero también tenía a mi productor que me decía que tenía que entrar. Por eso después me corrí, revisé que no hubiera nada en bolas como me decía y seguí. (…) Después quedó todo medio tenso porque se quedaron todos callados".

Al final, Sofía Martínez justificó su fastidio tras el tenso momento con Coco Basile: "Se pudo interpretar que yo entré atrevida y eso es lo que no me gusta".