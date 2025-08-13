Incautaron casi 900 kilos de carne: era transportada por la ruta sin refrigeración ni documentación

El objetivo de estos operativos es proteger la salud de la población.

En un procedimiento realizado sobre la Ruta 22, se incautaron aproximadamente 890 kilos de carne que eran transportados sin cumplir con las condiciones exigidas por la normativa sanitaria. Según informaron desde Provincia carecía de documentación, habilitación para el transporte y no estaba refrigerada.

El operativo se desarrolló en conjunto entre el Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (Cippa), la División Tránsito Rural y la Policía Turística de Plottier–Senillosa. Además, se detectó que el vehículo carecía de equipo de refrigeración, por lo que no reunía las condiciones necesarias para la correcta conservación y traslado de productos refrigerados.

Luego del procedimiento, la mercadería quedó intervenida en cámaras de frío del Cippa para su resguardo y control. Desde el Ejecutivo provincial indicaron que el operativo culminó con el traslado del vehículo y la carga a la sede central del organismo, en la ciudad de Neuquén, escoltados por efectivos policiales.

“Cada operativo es clave para garantizar que los alimentos que circulan por la provincia sean seguros para la población. Este decomiso se suma a las acciones que venimos realizando con el compromiso de preservar la salud pública”, destacó el gerente general del Cippa, Andrés Piotti López.

Desde el organismo recordaron que la fiscalización permanente en rutas y puntos estratégicos de la provincia tiene como objetivo proteger la salud de la población y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de inocuidad alimentaria.