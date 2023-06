La FAO revela pruebas de vida extraterrestre en su Congreso en Mar del Plata

En el marco del 20º Evento Federal sobre Ovnis, la Fundación Argentina de Ovnilogía (FAO) llevado a cabo en Mar del Plata, durante cinco horas, investigadores destacados y expertos en ufología compartieron emocionantes testimonios, casos de estudio y perspectivas sobre la existencia de vida extraterrestre.

Con entrada gratuita, la Asociación de Empleados de Casino se convirtió en el epicentro del mundo ovni el pasado sábado 3 de junio. Los asistentes se vieron inmersos en un ambiente de misterio y expectativa, ansiosos por descubrir más sobre el fenómeno ovni y las últimas investigaciones realizadas por la FAO.

Uno de los momentos más destacados fue el testimonio de ciudadanos que afirmaron haber presenciado avistamientos de objetos voladores no identificados durante el evento. "En Brandsen, Buenos Aires, en 2018, una noche de invierno salí a darle de comer a los perros y de repente a lo lejos veo una formación triangular. Al principio, quise creer que eran pájaros. Pero cuando se acercaron lo vi bien desde abajo y con la iluminación de la luna me di cuenta que eran como círculos transparentes, traslúcidos que formaban una triangulación grande como un estadio. Era una formación perfecta que venía de sur y se dirigía al norte” cuenta Esteban. Otra de las testigos, una mujer de unos 68 años expresa: "Yo creo que los ovnis son tan inteligentes que no necesitamos buscarlos, ellos nos buscan cuando necesitan que demos testimonio de su presencia. Nosotros en el fondo de mi casa los vemos. Es una presencia permanente entre nosotros. Hay luces intermitentes, hay cigarros, hay luces que surgen de la tierra. No son malos, nunca malos”.

Al terminar las exposiciones, los miembros de la FAO dieron lugar al diálogo con el público presente y habilitaron preguntas. Uno de los presentes confesó ser testigo de un avistamiento que lo dejó perplejo a todos: "Yo soy de Tandil y hace 30 años llegando de Sierras de Balcarce, una noche vi 3 ovnis, que eran como 3 platillos voladores. Estábamos con amigos en el auto pero lo vi yo solo. Se imaginan las cargadas que tuve. Y en una zona de Tandil, por zona Las Animas, se comenta que salen bolas de fuego de la tierra, no deja de ser un misterio"

Muchos curiosos fueron a escuchar y sumergirse en estas historias y al finalizar el evento transmitieron sus sensaciones: "Está buenísimo que todo esto se pueda divulgar y se forme un nuevo grupo. Yo vi varias veces pero tengo mis dudas porque son luces lo que vi. Estaba en la playa a eso de las 14hs y vi como una plataforma plateada a lo lejos que no se movía", dice Juan Manuel, de 37 años.

Jóvenes, adultos, ancianos presentes en el Congreso que no distingue edad ni sexo ya que la existencia de los ovnis es un misterio que se busca develar hace siglos. Rafael de 24 años confiesa: "Varias veces logré ver luces que parecen como estrellas que vos las miras un rato y se mueven en una dirección recta que parece un avión pero después frenaban, brillaban más fuerte, se iban para un lado frenada y volvían para el otro lado"

Uno de los miembros de la FAO explica por qué son ellos los que realizan estas investigaciones y no el Gobierno: "Creo que al Estado no le conviene esto que investigamos porque cuando hablamos de ovnis pueden tratarse de cosas del Estado que prefiere silenciar, cosas que no conocemos como sociedad”

Los ufólogos Carlos Gómez, Esteban Corio, Fernando Lefevre, Esteban Dylan, Nelson Polanco, José Alberto Tunich, Demetrio Charalambous y Luis Burgos, presidente de la FAO, compartieron sus experiencias e investigaciones en una serie de exposiciones que abarcaron diversos aspectos de la ufología. Desde casos clásicos hasta avistamientos recientes, cada presentación despertó el interés y la intriga de los presentes.

"Mar del Plata es una 'zona caliente' del fenómeno ovni, como toda la costa bonaerense, es una ciudad en la que siempre hay una excelente respuesta del público y mucha avidez por conocer más sobre el tema", destacó Luis Burgos, reconocido investigador y presidente de la FAO.

Burgos, con más de 50 años de experiencia en el campo de la ufología, es reconocido como uno de los principales especialistas en Argentina. Además de su participación en el evento, Burgos ha sido testigo en el famoso "Caso Atalaya", uno de los avistamientos más recordados en la historia de la ufología argentina. "La noche del 4 de marzo del 1986 eramos 7 miembros de la FAO y estábamos en un campo donde había 150 marcas de aterrizaje de ovnis, algo histórico. Cuando empezamos a hacer la vigilia ese día tuvimos un encuentro con 2 objetos luminosos no identificados durante 45 minutos, no fue una cosa fugaz. Estaban arriba nuestro, es como si nosotros hubiésemos estorbado su aterrizaje. En un momento, uno de ellos hizo una aproximación y algunos salieron corriendo, se tiraron cuerpo a tierra, taquicardia. Fue algo muy tenso porque estábamos ante un fenómeno totalmente desconocido. Fue lo más grandioso. Las pruebas son las marcas en el terreno" Su presencia en programas de radio y televisión ha contribuido a difundir el conocimiento sobre el tema y despertar el interés del público en general.

"En Argentina hay una veintena de personas que aseguran haber sido abducidas y a esas personas hay que hacerles un seguimiento pero también hay que probarlo, validarlo, hay que tener una prueba para poder certificarlo. Y no todas las abducciones son iguales. Hay testigos que quedan muy muy mal" asegura Luis Burgos.

Pero a la pregunta sobre la razón por la que los extraterrestres querrían venir por los humanos, Burgos responde de manera muy elocuente: "Somos muy narcisistas y tal vez este es un concepto erróneo que estamos manejando y en realidad vienen por otra cosa cómo recursos naturales como el agua, los peces, las vacas. Hoy lo que más le interesa son las vacas, por eso aparecen tantas mutiladas"

Sin dudas, el 20º Evento Federal sobre Ovnis en Mar del Plata dejó una huella imborrable en todas las personas que asistieron, quienes salieron con una visión renovada y la convicción de que en comunidad será posible comprobar la existencia de seres de seres de otro planeta en la Tierra. Ver para creer o reventar.