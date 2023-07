El marplatense detrás de los éxitos de Diego Torres

“Le dije a Cachorro: 'mi estudio está en Mar del Plata, en el Bosque estoy viviendo, venite a Mar del Plata'. Entonces él venía periódicamente y trabajábamos en la producción del disco. Ahí aparecen canciones como “Tal cual es”, que escribí con Teddy Fernández. El se dedicaba a la abogacía y dar clases en la facultad pero se corría la corbata y cantaba”. Así es como recuerda Diego Torres en la serie de videos “El clásico de tu vida” al abogado penalista que tuvo un rol clave en el origen del tema que abre y da título al disco más introspectivo de su carrera.

El tema en el que participa la banda de flamenco- fusión “Ketama” surgió durante un viaje a Cuba que realizó el abogado al salir de un restaurante de comidas típicas. “Salimos del paladar con unos colegas y en la noche, escuchando las ranas y los grillos se me vino a la cabeza la melodía”, recuerda Fernández, verborrágico, en diálogo con 0223. Luego, entona: “Quiero vivir siempre cerca del mar, el mismo que me vio crecer, allí donde iré a descansar. Quiero darme cuenta que estoy vivo, que aun me quedan muchas ganas, que más doy y mas recibo”.

El tema sigue: “Con la luna iluminando y las estrellas brillando, mientras la noche se vuelve a enloquecer. Algo me está motivando, por eso sigo cantando y por eso también cantaré mañana”.

“En realidad esa frase era distinta. Pero Cachorro sugirió cambiarla por 'mientras la noche se vuelve a enloquecer'. A mí, te soy sincero, no me convencía porque el sentido originalmente era la noche la luna y el croar de las ranas, pero bueno se la cedí”, recuerda.

Si bien los primeros ensayos del tema y la producción general del disco se realizó en Mar del Plata, para grabar el tema, Teddy junto a Diego Torres y Cachorro López viajaron a España, donde se encontraron con los hermanos Antonio y Juan José Carmona, “unos gitanos hermosos”, según Teddy. El resultado fue una rumba pop que terminó dando nombre al disco y abriendo el trabajo discográfico que -en una época en la que no había plataformas digitales- sonó en todas las radios del país, Latinoamérica y España.

La primera “canción a medida” que Teddy hizo para el protagonista de “La Furia” fue “Sé que hay algo más”. “Estábamos en casa y Diego escuchó un tema que yo había hecho para mi hijo que estaba en camino. Lo había compuesto en inglés y lo pasamos al castellano y para que quede bien, porque cuando traducís hay toda una cuestión de métricas y rimas que cambian completamente y quedó “yo sé que volverás, yo sé que hay algo más” que tiene un sentido distinto al de la versión original”, cuenta mientras, a modo de identificación entona los acordes del tema que incluyeron en "Luna Nueva", el segundo álbum de Torres que tuvo el bonus track de "Penélope".

“Tal cual es” fue para Torres “un disco muy personal” en el que incluyó dos composiciones de su amigo marplatense: “Tal cual es” y “Vuelves a mi”. "La última es una balada que escribimos juntos en la casa de Diego”, dice Fernández

Torres y Fernández trabajaron juntos hasta el lanzamiento de "Un mundo diferente", en 2001, cuando el cantante incluyó "A través del tiempo", un tema que Fernández escribió a modo de homenaje a su amigo Fernando Olmedo, que había fallecido junto al cuartetero cordobés Rodrigo el 24 de junio del 2000.

Pero la relación entre Fernández y el hijo de Lolita Torres no se reduce a lo compositivo. “A Diego lo conocí cuando estaba en "La Banda del Golden Rocket", porque yo era amigo de Alfredo Jozami que además es colega y el marido de Victoria Torres, una de las hermanas de Diego. Por esa época él estaba por sacar Chala Man y pegamos buena onda, me preguntaba cosas referentes a la música y surgió una linda amistad. Yo venía de tocar desde el 81 en los festivales de la juventud”, recuerda.

Después siguieron los discos, acompañar al artista a alguna gira, compartir asados, fútbol. reuniones, tragos y mucha música. En total, la dupla Torres- Fernández trabajó en nueve composiciones, aunque actualmente hay temas pendientes de grabación. “Tenemos pendiente un disco en el que estoy trabajando, componiendo”, dice Fernández al tiempo que revela que hoy, la distancia geográfica que los separa -Diego Torres reparte su tiempo entre Miami y Buenos Aires y Teddy entre Buenos Aires y Mar del Plata- no es un problema “Seguimos hablando frecuentemente y cada vez que coincidimos en una ciudad nos vemos. Este verano nos juntamos, por problemas míos de salud no pude participar de sus shows”, cuenta al referirse a las presentaciones que el intérprete de “Color Esperanza” dio en el Teatro Tronador con localidades agotadas.

Diego Torres y Teddy Fernández en un alto de la prueba de sonido en el Teatro Tronador

Teddy no puede separar el derecho de la música. Para él ambas disciplinas “son arte”. Nació en Buenos Aires, pero cuando tenía un año su familia decidió radicarse en Mar del Plata. Su interés por la música comenzó “de muy pibe, en la escuela 10”, dice. “Habíamos armado una banda de rock con tres compañeros de colegio y tocabamos en los actos patrios "le ganábamos a los de 12", cuenta entre risas.

Cuando terminó la secundaria, no dudó en anotarse en la Facultad de Derecho, de la que se recibió en 1985, sin descuidar su faceta musical. De hecho, para celebrar el logro académico dio un recital en el Teatro Auditorium.

Teddy sigue ejerciendo como abogado penalista. Quienes lo conocen, lo describen como “una de las mejores cabezas del derecho local”. Sobre esta afimación, con algo de modestia, Fernández sostiene “queda mal que yo hable de mi en esos términos, no?”.

Consultado sobre cómo se pueden llevar en paralelo ambas disciplinas, el autor de “Autoretrato” asegura que “el derecho también es arte” y adelanta que en los próximos meses se desarrollará en la ciudad un importante caso en el que pedí un juicio por jurados”, cuenta el hombre que se define como "que se define como “un profesional improvisado”, que supo representar a Luis Salinas y a Uby Sacco y que constantemente "busca encontrarle la vuelta y sorprender con cada caso".