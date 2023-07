Larreta da un fuerte respaldo a Montenegro: “Vamos a terminar con la discriminación contra Mar del Plata”

El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, dijo presente este jueves en Mar del Plata y lanzó un fuerte pronunciamiento de apoyo a Guillermo Montenegro, en el marco del reclamo que sostiene el intendente desde principios de su gestión por la “discriminación” que acusa de parte del gobernador Axel Kicillof.

El jefe de Gobierno porteño llegó a la ciudad en el marco de una de las semanas de campaña más calientes para la interna que protagoniza con Patricia Bullrich, la otra precandidata presidencial que lleva el PRO en estas elecciones. Pero lejos de agitar las aguas, Larreta reiteró su vocación de “trazar un camino hacia adelante” y decir “basta a las peleas”. “Hay una mayoría silenciosa de los argentinos que pide paz y no violencia", aseguró, mano a mano con 0223.

Además, el precandidato adelantó que el domingo dirá presente en la ciudad de Córdoba. Allí, Rodrigo de Loredo competirá por la intendencia contra el peronista Daniel Passerini. La candidatura del radical es respaldada tanto por él como por Bullrich, de modo que si gana ambos precandidatos podrían coincidir en los festejos. Larreta, por lo pronto, no descartó una foto de unidad con su rival interna para bajar el clima de tensión. “Sería algo natural”, minimizó, en la entrevista.

-Horacio, ¿cuál es el mensaje que hoy viene a dejar en Mar del Plata?

-A los marplatenses les digo que vamos a terminar con la discriminación que viene sufriendo Mar del Plata hace años del gobierno nacional y del gobierno provincial. Si uno toma el apoyo per cápita por habitante es de los más bajos de toda la Provincia. No puede ser que sea discriminada por el gobierno provincial, obviamente por ser de otro color político, siendo la segunda más grande de la provincia después de La Matanza. Además es una ciudad que tiene un potencial enorme, potencial para desarrollar el turismo durante todo el año, como está haciendo Guillermo, ya en los fines de semana parece casi el verano acá. Toda esta movida del turismo gastronómico cada vez es más fuerte, con entretenimiento durante todo el año, y eso es laburo, eso es laburo marplatense. También hay que repotenciar la pesca: el mundo necesita alimentos, podemos estar pescando más y elaborando más todavía. Mar del Plata incluso tiene la industria tecnológica, Guillermo está desarrollando ahí el Distrito Tecnológico al lado de la Ferroautomotora. De hecho, la otra vez estuve con él viendo una empresa de satélites que impresionante. Eso es el futuro, es el futuro de la ciudad. También estuvimos en el Parque Industrial y me enteré que tienen el nivel de desocupación más bajo en la historia. Por todo esto Mar del Plata es tan importante para nosotros, y por eso hay que terminar con la discriminación: el Gobierno nacional tiene que hacer obras, el Gobierno de la Provincia también.

Rodríguez Larreta se mostró con Montenegro en el puerto y también se reunió con vecinos de Parque Primavesí, Rivas y Juan José Paso.

-Horacio, le pido una reflexión después de un hecho que tuvo mucho impacto en las últimas horas: todos los medios replicaron las imágenes de un joven que le dio una patada brutal en la cabeza a un árbitro durante un partido de fútbol y después se suicidó. Si bien puede leerse como un hecho aislado, y hasta puede enmarcarse dentro de un debate profundo sobre la problemática de la salud mental, le pregunto: ¿lo ve como un síntoma de la violencia que hoy atraviesa a la sociedad?

-Mirá, la verdad que lo leí en el diario, no tengo los detalles. A ver, yo no generalizaría, no diría que esto es como un partido de fútbol todo el tiempo, no es algo común y habitual. Obviamente que haya un caso es un drama, que el chico le haya dado una patada al referí aunque no vi el video parece fuertísimo, pero es un drama también el suicidio, ¿no es cierto? Pero no lo tomaría como un patrón, como algo generalizable, es una situación puntual que las hay en la Argentina. Pero por eso digo que tenemos que terminar con los mensajes de violencia.

-En ese sentido iba la pregunta…

-Sí, claro, tenemos que terminar con la violencia como modo de hacer política. Más allá de este caso, no lo relaciono. Hace 40 años, desde la vuelta de la democracia, que tenemos violencia: políticos que se pelean, agreden, que ven al que piensa distinto como un enemigo y que hay que matarlo, que todo lo que dice el otro está mal, que cada gobierno nuevo empieza de cero porque el gobierno anterior es una catástrofe y así estamos. Si vemos las consecuencias de esa forma de hacer política desde la agresión y la pelea, hoy en la Argentina son la frustración, la inflación, la inseguridad. Nosotros con Diego (Santilli), con nuestro equipo, con Guillermo Montenegro, proponemos algo distinto: basta de pelea, vamos a los hechos, hechos, a los resultados. Vamos a construir una mayoría con los argentinos que coinciden con estos valores y trazar un rumbo que se mantenga en el tiempo, esa es la clave para la Argentina, mantenerlo en el tiempo. Hace 40 años que venimos trabados en un péndulo infernal, cambia el gobierno, todo de vuelta para atrás, cambia el gobierno, volvemos para el otro lado. Y encima estamos en un péndulo que cae más abajo. Tracemos un camino para adelante de una vez por todas, basta de pelearnos. Por eso jamás vas a escucharnos a Diego y a mí con críticas, con críticas personales, con agravios personales, con alusiones agraviantes por más que lo hagan con nosotros, no importa. Nuestra convicción no va a cambiar porque el otro te critique.

-¿Siente que esta semana puede marcar un suerte de "punto de inflexión" en la interna que con Bullrich?

-No, yo no creo que haya una semana, un hecho, un dicho o algo que nos vaya a cambiar la elección.

-Lo digo por los resultados de la elección en Santa Fe, por el pedido público que planteó contra usted un importante número de aliados a Bullrich...

-Mirá, nosotros proponemos algo muy claro: proponemos hechos, gestión y experiencia para sacar a la Argentina adelante. En esta situación tan crítica, se necesita gente con experiencia, con trayectoria que conozca. Nosotros lo que decimos que vamos a hacer es porque lo hicimos, tenemos la autoridad de decirlo porque lo hicimos en la Ciudad de Buenos Aires, una transformación que todo el mundo ve y valora, nadie la puede negar. Entonces eso es lo que se necesita para la Argentina y es lo que votaron en Santa Fe con Maxi Pullaro, que es un tipo de experiencia, con trayectoria de gestión. Nosotros no somos líderes carismáticos, discursistas, somos gente de laburo y eso es lo que estoy convencido que quieren la mayoría de los argentinos, los que se levantan a las 6 de la mañana, los tamberos que se levantan a las 4 de la mañana, los trabajadores, los emprendedores que apuestan por este país, los padres que llevan a los chicos a la escuela. Por eso no es que un hecho va a cambiar la campaña.

-¿Pero ese pedido bullrichista por "mantener las diferencias internas en el ámbito democrático” lo tiene en cuenta o no? ¿Va a cambiar algo en su campaña?

-A nosotros ya nos conocen, ya tenemos una trayectoria, venimos teniendo una presencia pública hace mucho tiempo, y nosotros somos gente de la paz, no nos peleamos, no entramos en agresiones, no entramos en peleas. Ante la violencia, paz. Y eso es lo que necesita la Argentina y lo que estamos convencidos que quiere la gran mayoría de los argentinos, esa enorme mayoría silenciosa que son los laburantes, los que la empujan, los jubilados que la reman. Esa gran mayoría de argentinos quiere paz. Nuestro adversario nunca estuvo adentro, nuestro adversario es el kirchnerismo. Nosotros siempre adentro fuimos con propuestas, con ideas, siempre por el costado positivo.

-¿Le tiene claro todo Juntos para el Cambio eso?

-Nosotros lo tenemos claro desde el día uno. Y la mayoría de nuestro equipo también.

-El domingo hay otra elección importante para Juntos por el Cambio en Córdoba, ¿va a viajar y acompañar?

-Sí, por supuesto. Voy a viajar. Mañana a la tarde voy a estar en Córdoba.

-¿Pero el domingo también va a estar acompañando al candidato de Juntos por el Cambio, Rodrigo De Loredo?

-Sí, sí, como estuve el otro día en Santa Fe.

-¿Entonces se va a cruzar con Bullrich? ¿Sabe si ella va a ir? ¿Podría haber foto de unidad?

-Sí, no sé, por supuesto. No sería la primera ni la última vez. Sería lo natural.