Más selfies, menos golpes, y una promesa que sorprendió en la campaña

Algo cambió para bien en la última semana. A diferencia de los comienzos de campaña, en estos días no abundaron los cruces y la pirotecnia verbal con la que se sacudieron las principales fuerzas políticas que polarizan la elección en Mar del Plata. Guillermo Montenegro y Fernanda Raverta coincidieron en una suerte de impasse, evitaron la confrontación constante y apostaron, cada uno por su lado, por fortalecer la presencia territorial.

El intendente, por ejemplo, continuó con las recorridas por sociedades de fomento y visitó la sede del barrio San Martín. Estuvo acompañado por parte de su gabinete, se llevó reclamos, expuso resultados de gestión y mostró, sobre todo, cercanía con el vecino. “Sabemos que todavía hay mucho por hacer. El camino es seguir trabajando en equipo con los vecinos por la Mar del Plata que queremos”, sostuvo, ya con tono de precandidato, durante el encuentro.

Y Raverta, mientras intercala actividades con su dirección ejecutiva en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), también desplegó una intensa agenda. Fue al barrio San Jorge, visitó el Club Urquiza y siguió de cerca algunos clásicos de las vacaciones, como el ciclo “Desaburrir el invierno” del Teatro Auditorium, la carpa de la Feria de las Colectividades y las muestras de artes del Museo MAR. En cada lugar, por supuesto, aprovechó para sacarse más de una selfie con familias y turistas.

Además, la precandidata a intendenta de Encuentro Marplatense se reunió con Pablo Santín, el secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, uno de los sindicatos de mayor peso en Mar del Plata, y supervisó la construcción de nuevas viviendas en el barrio El Martillo. ”Queremos un municipio que acompañe, planifique y tenga como prioridad a la vivienda y el trabajo marplatense”, fue una de las definiciones más importantes que dejó.

Aguas caldeadas

En la semana más caliente de la interna PRO entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, ambos precandidatos presidenciales eligieron la Quinta Sección Electoral para avanzar con la campaña. Bullrich, junto a Néstor Grindetti y sus halcones, dijo presente en Villa Gesell, Pinamar y el Partido de La Costa mientras que Rodríguez Larreta, secundado por Diego Santilli, pisó Necochea y Mar del Plata, el segundo destino que reúne mayor cantidad de electores en la Provincia de Buenos Aires.

Bullrich, con su team halcón, por la Costa Atlántica.

La visita del jefe de Gobierno porteño a la ciudad se dio el miércoles. Tres días antes, el porteño había celebrado en Rosario el contundente triunfo de Maximiliano Pullaro. El candidato a gobernador santafesino le sacó más de 166 mil votos a distancia a Carolina Losada, la elegida de “Pato”. Larreta leyó como propia la paliza en las urnas del radical y la pelea electoral con la exministra de Seguridad de Mauricio Macri llegó a punto de hervor.

La gota que rebalsó el vaso fueron los dichos de Juan Manuel López, jefe del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica de conocido vínculo con el mandatario porteño, quien advirtió que un gobierno de Bullrich podría repetir la fallida y traumática experiencia de Fernando De la Rúa en el 2001. Eso activó inmediatamente una carta de aliados bullrichistas donde se le exigió mesura a Larreta, abogando por “mantener las diferencias internas en el ámbito democrático”.

Montenegro se mostró con Rodríguez Larreta y Santilli en el Parque Primavesi.

Más allá de estas idas y vueltas, los armadores del team paloma en Capital Federal descartaron especulaciones de calendario y aseguraron que la visita a Mar del Plata ya estaba pautada desde antes de la victoria en Santa Fe: “Horacio va cada mes y medio a Mar del Plata. Es una de las secciones con más votos y eso no se descuida”.

La “discriminación”

Lo cierto es que, además de asegurar votos, Rodríguez Larreta vino con la clara misión de reforzar el respaldo a Montenegro. Subido al mismo caballito de batalla del intendente, el precandidato agitó contra la Provincia y la Nación ante cada micrófono y periodista que tuvo enfrente: “Hay que terminar con la discriminación que sufre Mar del Plata”. La acusación, de alguna forma, probó que lo que se anticipó en esta columna fue más una certeza que una premonición: sí, a medida que avance la campaña, Juntos por el Cambio hará sentir cada vez más fuerte en la ciudad su grito contra la discriminación.

Raverta no salió al cruce de inmediato y esperó el momento justo para hacerlo: le respondió al líder porteño después que Sergio Massa garantizara la continuidad de PreViaje en caso de llegar a la presidencia. El programa que impulsó el Gobierno nacional para paliar los estragos económicos de la pandemia del Covid-19 se convirtió en un aliado clave para el turismo. Sus cuatro ediciones fueron un importante estímulo para el sector y lograron saltar la “grieta”, con el reconocimiento de dirigentes tanto oficialistas como opositores

Mar del Plata, según los números que presentó la funcionaria, fue una de las localidades más beneficiadas del país por el impacto de la preventa: atrajo la llegada de 365.730 turistas que inyectaron más de $8 mil millones. “PreViaje demuestra la importancia que han tenido las políticas nacionales en el estímulo del crecimiento de un sector que posee, como sabemos, una fuerte gravitación en la actividad económica marplatense. Por esa razón todos los planteos que hablan de una supuesta discriminación por parte del gobierno provincial o nacional carecen de todo fundamento, son simples slogans utilizados con fines electorales que nada tienen que ver con la realidad de los hechos”, sentenció la precandidata.

Raverta se reunió con la empresarios de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo para reivindicar el impacto de PreViaje en Mar del Plata.

Ariel “Cholo” Ciano, actual director de Desarrollo Turístico de Aerolíneas Argentinas, también se sumó a la réplica: “No entendemos cuando el jefe de la Ciudad de Buenos Aires habla de discriminación. Hoy Mar del Plata tiene más vuelos directos a más ciudades que antes, y se están realizando obras como la Circunvalación, que ya está en marcha por decisión del gobernador Axel Kicillof y la directora de Anses, Fernanda Raverta, además de los distintos programas que la Provincia y la Nación destinan para Mar del Plata”, respondió el hombre del Frente Renovador.

Zona de promesas

Rodríguez Larreta jugó otra carta electoral fuerte en su visita a la ciudad. Prometió, y su equipo de prensa se encargó de resaltarlo, que ayudará a Montenegro “a cumplir una deuda histórica como es transformar la infraestructura vial de Mar del Plata” al reconocer que “la pavimentación y el bacheo de las calles mejora la calidad de vida de los vecinos”. Fue la primera vez que se lo escuchó hablar en público sobre un tema muy sensible para los marplatenses.

Montenegro con Rodríguez Larreta y Santilli en la banquina del puerto.

En mayo del año pasado, el presidente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, Mariano Bowden, había hecho un cálculo al aire y estimó que se deberían desembolsar 65 mil millones de pesos para arreglar y pavimentar todas las calles de la ciudad. El número, traducido a hoy y con inflación mediante, daría unos 140 mil millones de pesos.

La cifra puede ser más o menos precisa pero es, sin dudas, extravagante y sirve para dimensionar la importante inversión que necesitaría asegurar el municipio para encarar obras viales de tal magnitud. Por eso, las declaraciones de Larreta no pasaron desapercibidas para el entorno de Montenegro y se recibieron con los brazos abiertos. “Pedimos siempre por estas obras y sabemos que el apoyo está. El tema es que al hacerlo público se demuestra que el compromiso va en serio”, razonan en el Ejecutivo.

Foto con todos

Desde Parque Primavesí, Montenegro compartió foto de campaña con Rodríguez Larreta y Santilli. Los precandidatos a legisladores Fernando Muro y Emiliano Giri fueron otros de los protagonistas de la convocatoria que, según el termómetro amarillo, reunió a dos mil personas. Veinticuatro horas antes, sin embargo, el intendente también se mostró cerca de los halcones de Bullrich.

Montenegro con Sanz, Abad, Martínez Bordaisco y Reino.

El martes, Maximiliano Abad, el primer precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires de la lista de “Pato”, inauguró una sede partidaria de la UCR con Ernesto Sanz en la calle Moreno al 2800. Previo a esa inauguración, Montenegro se hizo espacio en la agenda para compartir un café en Güemes con Sanz y uno de sus principales socios políticos.

El gesto no es menor y reivindica la intención de Montenegro de ser prescindente a la interna nacional feroz del PRO, evitando inclinar la balanza hacia uno y otro lado. Por ahora, el jefe comunal sale ileso y se afianza a la gestión, mientras Raverta busca pisar fuerte en los barrios y visibilizar las deudas del municipio. Sólo faltan 21 días para las Paso pero no hay que anticiparse. En una vorágine tan particular como la que imponen las elecciones, el paréntesis de espera puede volverse demasiado amplio y deja margen para sorpresas.