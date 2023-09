La "campaña" que sí le hace bien a Mar del Plata

Muy pocas veces, y sobre todo en tiempos electorales, se puede ver a oficialismo y oposición alineados detrás de un mismo eje de gestión. Y esta intensa semana de campaña, en la que no faltaron visitas y promesas varias, pudo ser testigo de esa extraña coincidencia: sí, tanto Juntos por el Cambio como Encuentro Marplatense se encargaron de volver a instalar en la agenda política un tema tan necesario para Mar del Plata como la promoción y el impulso del turismo internacional.

Fernanda Raverta dio el primer paso el martes. La referente opositora se mostró junto al ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, y el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, para presentar una nueva conectividad aérea que, desde el 3 de enero al 3 de marzo de 2024, unirá directamente a la ciudad con Montevideo, la capital de la República Oriental del Uruguay. "Es una ruta sin precedentes", destacó la candidata de Encuentro Marplatense.

El anuncio cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta este dato: hace casi 30 años que Mar del Plata no tiene conexión con otros países. Para revivir la última experiencia internacional, hay que hacer un largo viaje en el tiempo hasta llegar a fines de los '90, época donde la ya desaparecida Líneas Aéreas Privadas Argentinas (Lapa) explotaba un vuelo desde Bahía Blanca a Río de Janeiro (Brasil), que incluía conexiones con "La Feliz" y Camboriú.

Cuarenta y ocho horas después del anuncio de Raverta, se pudo ver en un reconocido hotel de Santiago de Chile a Bernardo Martín, el presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura, junto a distintos operadores y representantes de agencias. El funcionario cruzó la Cordillera con un claro objetivo: convencer a los estudiantes chilenos de que Mar del Plata es mejor opción que la costosa ciudad de Bariloche para sus viajes de egresados. La apuesta competitiva es difícil pero no imposible, según aseguran en el Ejecutivo, y si las gestiones llegan a buen puerto, se podría asegurar un interesante flujo de jóvenes de alto poder adquisitivo en momentos claves del año.

Pese a las condicionamientos de la conectividad, en el gobierno de Guillermo Montenegro recuerdan que la preocupación por atraer turistas fuera de Argentina viene de hace rato. De hecho, citan como ejemplo los trabajos que se coordinaron recientemente para ser sede de tres propuestas como el Enduro de Invierno, el Mundial de Maxibásquet y el Icca Latin América & Caribbean Summitt 2023, que congregaron una nutrida presencia de extranjeros.

Y por esta fecha, el Ejecutivo también está embarcado en otra ambiciosa misión: seducir a la FIFA para que Mar del Plata sea confirmada como una de las subsedes del Mundial 2030. En las próximas semanas, se espera la llegada de representantes de la casa madre del fútbol mundial para que autoridades expongan distintos puntos y aptitudes fuertes del distrito, en términos de servicios de hotelería, gastronomía, infraestructura, entretenimiento y seguridad. "Venimos laburando hace meses en la postulación. Este es un trabajo que involucra a todos los entes y secretarías. Se armó una propuesta integral y no se dejó ningún detalle afuera", destacan colaboradores del jefe comunal.

Pero el sentido de esta columna no es repasar quién hace más o menos gestiones sino exponer, simplemente, una deuda cierta y objetiva. Mar del Plata es la capital turística del país y resulta muy difícil comprender o justificar su falta de proyección durante tantos años. Aunque haya gestos teñidos por el clima de campaña, es para reivindicar que los principales cuadros políticos coincidan en esfuerzos para devolverle a la ciudad la jerarquía internacional que merece.

Entre visitas y promesas

Y para Raverta, lo que Mar del Plata también merece es un nuevo hospital. Esa fue la propuesta que presentó el viernes, junto al gobernador Axel Kicillof y el ministro de Salud Nicolás Kreplak y es, hasta ahora, la promesa más fuerte que lanzó en campaña. Pero no será la última: si bien mantienen estricto hermetismo, dirigentes de Unión por la Patria ya anticipan otras novedades de alto impacto.

Mientras la militancia trabaja en territorio y sigue con las recorridas "barrio por barrio", la candidata a intendenta busca ganar protagonismo y llevar las riendas de la campaña a fuerza de anuncios. Sergio Massa hace lo propio a nivel nacional: el ministro era consciente del complejo dato de inflación que oficializaría el Indec y salió estos días con una serie de medidas de importante alcance, como la inmediata suba por decreto del mínimo no imponible de Ganancias, la devolución del IVA y la ampliación de la capacidad de acceso al crédito a través de Anses.

Raverta siguió de cerca los movimientos en Economía y se encargó de bajar a tierra cada una de estas decisiones. Con el nuevo piso de Ganancias en 1.770.000 pesos, destacó, por ejemplo, que más de 2.500 millones de pesos por mes quedarán en el bolsillo de trabajadores, jubilados y pensionados marplatenses. Según sus cálculos, hay 59 mil jubilados y 18 mil empleados en relación de dependencia que dejarán de pagar el impuesto en General Pueyrredon.

Montenegro, por su parte, recibió la visita de Néstor Grindetti y aprovechó para insistir con el mensaje de orden y austeridad, dos conceptos claves de su campaña. Con un respaldo claro del candidato a gobernador de Patricia Bullrich, sostuvo que la actualización de las tasas municipales que promovió en su gestión fue la más baja que se aplicó a lo largo y ancho de la Provincia de Buenos Aires. "Nuestra decisión fue muy clara para que esto no impacte en el vecino", defendió.

Y pocas horas después de las declaraciones del intendente, el senador Alejandro Rabinovich no tardó en reivindicar la política de "déficit cero" del municipio a través de sus redes: "El intendente reduce y optimiza los gastos. No usa chofer, no compró autos nuevos -salvo patrulleros, utilitarios y ambulancias. Se bajó su propio sueldo y obligó a los funcionarios a reducir el suyo también. Eliminó más de 250 tasas, cobrándole menos a los vecinos, para cuidar sus bolsillos. Todo esto, logrando terminar sin déficit los últimos tres años".

Grindetti retomó las denuncias de "discriminación" contra Kicillof, mientras que el gobernador acusó a la gestión municipal de "no preocuparse" por la salud de sus propios vecinos. En ese tono se dieron algunos de los cruces más álgidos de la semana, aunque lejos están del escenario de constante confrontación que podía advertirse en las semanas previas a las primarias. Se sabe, de todos modos, que los candidatos suelen endurecer el discurso y el perfil en las últimas instancias de la campaña, así que no hay que apresurarse a desarmar el ring. Octubre está cada vez más cerca: sólo faltan 35 días para las generales.