Avanza un proyecto para que bicicletas y monopatines paguen menos en estacionamientos 

La comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante aprobó este lunes un proyecto de ordenanza que establece que los estacionamientos deben tener una tarifa diferencial para bicicletas y monopatines. En concreto, la iniciativa establece que para este tipo de vehículos -entre los que también figuran motos tradicionales y eléctricas- sea el 10% del monto que debe abonar un auto.

Marcelo Barbieri, referente de “Mardel En Bici” y promotor del proyecto, reconoció que la propuesta “avanzó rápidamente”, hecho que celebró porque consideró fundamental para los usuarios que optan por una movilidad no motorizada, como es el caso de las bicicletas y los monopatines eléctricos.

Según explicó, el objetivo es que los usuarios de algunos de estos vehículos pueda estacionarlos en los lugares habilitados -en la mayoría de los casos no se permite- y sólo paguen el 10% de lo que equivale el costo por hora de un auto. “Es un proyecto del 2014 pero, al no haber control ni regularización, el dueño o encargado de la cochera no lo permite o les cobra lo mismo que cuesta un auto”, señaló Barbieri. Otro ítem que contempla la iniciativa es que los ciclistas y quienes se movilicen en monopatines puedan dejar sus vehículos en cualquier cochera con capacidad para más de 30 autos.

“Hoy en las cocheras de Mar del Plata aceptan autos y motos -tanto eléctricas como a combustión-, pero la bicicleta es un medio que subestiman, discriminan o dejan de lado”, evaluó Barbieri.