“Dame el teléfono o la pincho”: joven de 18 años caminaba con su novia, le quiso robar un ladrón y lo mató a cuchillazos

Un joven de 18 años se defendió de un intento de robo de su celular mientras caminaba con su novia y terminó matando de dos puñaladas al ladrón que amenazó a él y a su pareja con una cuchilla de carnicero. Por el momento, no adoptó ningún temperamento con él más allá de identificarlo: todo indica que actuó en legítima defensa.

Fuentes de la investigación informaron a Primer Plano Online que todo sucedió en la Plaza del Ombú de Morón, donde la víctima estaba con una chica menor de edad: ninguno de los dos había ido a la escuela. Mientras la pareja caminaba por ese espacio público se les acercó un sujeto de 23 años, a bordo de una bicicleta, y amenazó a ambos para exigirles la entrega de los celulares.

“Dame el teléfono o la pincho”, fue la intimidación que le propinó verbalmente el atacante. Fue en ese momento que el muchacho asaltado salió en defensa de la chica y se trenzó en un forcejeo con el malviviente. Con esa cuchilla que tenía en su poder, que está incautada por la justicia, el delincuente le provocó un corte en la mano y otro en el antebrazo, aunque después de unos segundos la víctima alcanzó a sacársela.

Le propinó dos puntazos al agresor: uno fue en la ingle y el otro a la altura del tórax. El herido se alejó unos pasos y cayó tendido en el piso, con un charco de sangre a la altura de los genitales. La pareja, en tanto, corrió un par de cuadras y se encontró con un operativo policial, y le contó a los uniformados lo que había pasado. Además, entregaron la cuchilla.