Se viene una ola de frío a Mar del Plata: cómo estará el clima este miércoles y cuándo hay que volver a abrigarse

Las variables del clima son típicas de lo que, algunos especialistas, llaman estaciones intermedias. Ya entrados en el mes de la primavera pero todavía transitando el invierno, tuvimos períodos soleados, viento norte aumentando la sensación térmica y, ahora, regresará el frío.

Este miércoles presentará condiciones similares a las de ayer hasta el mediodía: un poco de sol entre la nubosidad, viento del oeste y una máxima de 16 grados. Sin embargo, desde la tarde, las ráfagas virarán y el viento soplará desde el suroeste. Ese cambio junto a la humedad que hoy es del 99%, ¿anticipa las lluvias?

Datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Las probabilidades de chaparrones, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), comienzan a aparecer esta noche. Lo mismo se advierte para la mañana del jueves, ya con temperaturas menores al doble dígito. De hecho, la máxima apenas llegará a 10° en el día de mañana.

El viernes, todavía con chances de precipitaciones, la mínima será de apenas 2°. ¡Y el sábado se esperan temperaturas bajo cero! Por lo que, si guardaste los abrigos, sacalos otra vez por que el invierno continúa.