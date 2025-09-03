Tras la viralización del video, identificaron el auto con el que atropellaron a dos jóvenes en Playa Grande

El patrocinante de la persona que conducía el auto se presentó en la Justicia

Luego de viralizarse el pedido desesperado de las familias de Luca y Emiliano, los dos jóvenes que fueron arrollados por un automovilista el domingo a la madrugada en la zona del Parque San Martín, este miércoles se presentó en la Justicia el abogado patrocinante del causante del accidente.

La noticia fue confirmada por Fernando, el padre de Emiliano, a 0223 tras confirmar que, por el momento no tienen más detalles de la causa aunque sí obtuvieron imágenes de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo.

Fuentes consultadas por 0223 indicaron que el letrado pedirá la eximición de prisión del conductor y sostuvieron que aún no se procedió el secuestro del rodado.

Emiliano y Luca fueron atropellados durante la madrugada del domingo cuando tras despedirse de sus amigos con quienes había ido a bailar sintió que lo impactaron de atrás. De inmediato, los jóvenes que se encontraban en el lugar llamaron a la ambulancia, pero por la demora, decidieron llevarlos a dos nosocomios privados diferentes.

Luca, sufrió golpes y cortes en las cejas, la nariz, en un hombro y en una rodilla. En tanto, Emiliano se llevó la peor parte: sufrió un corte en la sien y perdió el conocimiento en el lugar. ”Emiliano está mejor, más tranquilo ahora”, aseguró Fernando que agradeció la publicación de los videos y el pedido solidario que generó que el responsable del accidente se presente ante la Justicia.