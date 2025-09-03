Saltó a lo de la vecina para buscar naranjas y casi lo matan 15 perros

Un joven de 28 años fue internado, con graves heridas, producto del ataque de los perros de un domicilio a donde habría ingresado a robar naranjas.

El caso se registró en Yerba Buena, Tucumán. Según denunció la propietaria, cerca de las 11.30, comenzó a escuchar que los perros que son de su propiedad ladraban desaforadamente. También sintió gritos pidiendo auxilio y voces de los vecinos tratando de tranquilizar a los canes.

El subcomisario José Díaz, jefe de Patrulla Motorizada brindó detalles del procedimiento y confirmó que ocurrió realmente. "Al llegar el personal policial ingresó a una vivienda donde se encontraba una persona tendida en el piso con múltiples heridas en la zona genital, en el cráneo y en otras partes del cuerpo, producto de detalladas de canes”, detalló Díaz.

Según cuenta la propietaria de la vivienda, ella vive con su hermana (ambas superan los 70 años) y poseen un huerto con frutales cítricos. Al parecer, este hombre saltó la tapia para sustraer naranjas, entre otros elementos. Ellas tienen varios animales sueltos, entre ellos 15 perros, quienes al ver a una persona extraña del lugar lo atacaron.

Las dueñas de la casa llamaron de inmediato a la Policía, mientras un grupo de vecinos intentaba auxiliar al hombre. Finalmente, el accionar policial derivó en la asistencia del personal del 107 que trasladó al herido hasta el Centro Asistencial Ramón Carrillo, aunque luego fue derivado hasta al Centro de Salud donde permanece internado.

Para cerrar, el subcomisario Díaz señaló “cabe destacar que la persona que ingresó a esta propiedad cuenta con varios antecedentes por delito contra la propiedad. Fue demorado y aprehendido por esta División en reiteradas oportunidades”.