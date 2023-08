Crimen de Morena: liberaron a los tres menores que integraban la banda acusada del asesinato

La Justicia liberó este jueves a la mañana a los tres menores que forman parte de la banda que participó en el crimen de Morena, la nena de 11 años que falleció ayer luego de que dos motochorros la golpearan para robarle en las inmediaciones de la Escuela Técnica Nº 8 de Almafuerte, en Villa Giardino, Lanús Oeste.

Los integrantes del grupo identificados como Axel. C (17), Facundo. R (15) y Marcelo A. (14) habían sido trasladados a la Comisaría 5ª de Lanús, en Villa Diamante, pero fueron liberados.

Los hermanos Miguel Ángel Madariaga, de 28 años, y Darío Humberto Madariaga, de 25, sospechados de ser quienes provocaron la muerte de Morena, se encuentran en la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 7, donde serán indagados por la fiscal Silvia Buzzano.

Según datos facilitados por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, durante 2022 en el municipio de Lanús hubo 107 requerimientos de detención a menores y 56 de prisión preventiva. En cuanto a la Investigación Penal Preparatoria (IPP) se iniciaron 488 en Lanús y 735 en Lomas de Zamora; 776 en Almirante Brown y 506 en Esteban Echeverría; 476 en Avellaneda y 343 en el partido de Ezeiza.

El abogado Fernando Burlando asumirá la defensa de la madre de Morena Domínguez

El abogado Fernando Burlando, quien confirmó que asumirá la defensa de la madre de Morena Domínguez, lanzó duras críticas hacia la clase política por no tomar medidas para modificar la legislación y castigar con mayor contundencia este tipo de hechos.

El abogado manifestó su desconfianza hacia las instituciones encargadas de la seguridad, incluyendo la policía y la política, y destacó el profundo impacto que esta desconfianza está teniendo en la sociedad. "Son temas que nos hacen descreer de todos, absolutamente. Es increíble. La policía, la política, la gente. Dan ganas de tirar todo bien a la mierda", expresó Burlando en declaraciones a Radio La Red.

Abogado de la defensa en el crimen de Fernando Báez Sosa, Burlando aparece nuevamente como una pieza clave en el caso en busca de una dura condena para los acusados. De hecho, ya adelantó que "vamos a traccionar para que tengan prisión perpetua".

En tanto, el defensor legal resaltó que, a pesar de que la Justicia cuenta con herramientas para abordar casos como el de Morena Domínguez, incluso cuando involucran a menores inimputables, existe la necesidad de un cambio en la legislación vigente. Incluso, hizo hincapié en que la clase política parece mostrar poco interés en impulsar estas modificaciones necesarias.

"Que no me digan a mí, que no me rompan huevos, que no me jodan, que no jodan a la sociedad, que no le mientan. Todos tienen mecanismos y armas con esta legislación, antiguas obviamente, que hay que cambiarla para cambiar las cosas. ¿Sabes qué pasa? No les importa. ¿Sabes por qué? Porque no matan a un familiar de los que deciden, de los que tienen privilegios", exclamó Burlando con indignación.

El abogado no escatimó en críticas hacia la clase política en general, argumentando que su falta de preparación y compromiso contribuyó a la situación actual en términos de seguridad y justicia. "Estamos como estamos porque los políticos no tienen preparación. ¿Y sabes qué? Ni siquiera se preocupan por tenerla. Esa es la verdad. Cuando vos ves los candidatos, son escenografía", afirmó.