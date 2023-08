Lo encontraron tirado en la plaza San Martín: está grave y no lo identificaron

Un hombre que el martes a la madrugada fue hallado inconsciente en la Plaza San Martín permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) en grave estado y aún no pudo ser identificado.

Fue trasladado a la guardia.

Fuentes sanitarias confirmaron a 0223 que cerca de las dos y media de la madrugada una ambulancia lo trasladó desde la avenida Luro y San Luis al sector de guardia donde recibió las primeras atenciones.

"El paciente fue encontrado inconsciente en la plaza, tirado boca abajo en la tierra, con sangrado en la boca y estaba ventilado al momento del ingreso", agregaron.

El sujeto está con asistencia respiratoria mecánica y aún no fue identificado porque no tenía documentación encima, no se hallaron testigos y nadie se acerco a realizar alguna consulta al Higa.