Se opusieron a la elevación a juicio de los policías acusados de torturar a dos menores en un descampados

En cumplimiento de los tiempos procesales tras la decisión del fiscal Juan Pablo Lódola de cerrar la investigación y pedir que se juzgue a cuatro policías de la comisaría sexta por las torturas de dos adolescentes en un descampado, la defensa de una de las imputadas se opuso a la solicitud y reiteró su pedido de sobreseimiento.

Tal como adelantó 0223, el titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°12 mantuvo la calificación de los hechos investigados como constitutivos de los delitos de detención funcional ilegal y torturas concurriendo materialmente entre sí. A Ariel Estevez Pitrau, Sandra Vanesa Cano y Jonathan Cabrera en calidad de coautores de todos los delitos; y a Micaela Agustina Estigarribia como cómplice secundaria de torturas y coautora respecto al delito de detención funcional ilegal.

´La abogada Adelina Martorella se opuso a la elevación.

La abogada Adelina Martorella se presentó ante la Justicia de Garantías para confirmar su oposición, solicitar nuevamente el sobreseimiento de la oficial Micaela Estigarribia y el pedido de medidas de protección personal "a la luz de la vulnerabilidad y exposición en la que ha quedado, frente al resto de la comunidad policial".

Si bien las defensas de los otros dos imputados a cargo de los abogados Mauricio Varela y Martín Bernat no se habían opuesto a la elevación, ahora debe aguardarse, sin plazos, la resolución de la Cámara de Apelaciones y Garantías.

Tras desconocer la participación de Estigarrabia en los dos delitos imputados, la profesional se refirió a un estado de necesidad exculpante, la verticalidad y subordinación propia de la institución policial y la presencia de su defendida en el escalón más bajo de esas relaciones. A su entender, más allá del peligro que se representó por declarar, su defendida tomó la decisión de contar lo sucedido esa noche.

"Policías, superiores de Micaela, experimentados, armados hasta los dientes, en medio de la noche, en una jurisdicción de las más peligrosas de la ciudad, cometen un delito atroz que incluye como condición sine qua non el silencio de la nuevita, de la que claramente no pudo enfrentarlos, pero ya se veían que no estaba en nada de acuerdo con lo que ellos hicieron, y tras cometer el delito la escudriñan, la sondean, le dicen que no hable con nadie ¿y todo eso no es una amenaza?", se preguntó la profesional.

Los imputados aguardan la realización del juicio. (Foto: 0223).

Martorella recordó que la declaración de Estigarribia contribuyó "invaluablemente" a la investigación para que el delito no quedase impune. "A Micaela los acontecimientos la llevaron puesta, la atropellaron, la vencieron, la superaron y la pusieron en peligro real. No los previó, no los imaginó, jamás había vivido algo así, no pudo vencer el poder numérico, de posición jerárquica, de experiencia, de manejo de situación, de hecho, de los tres policías que orquestaron todo", sostuvo.

"Micaela es el mejor testimonio que tiene la Fiscalía contra estos tres policías inescrupulosos, pero aún así, su Titular no tiene el valor de desvincularla, no tiene empatía con Micaela, y no tiene – definitivamente – ninguna clase de perspectiva de género, como la ley le exige", agregó.

Para la abogada, ir a juicio significaría para Estigarribia sentarse junto a las mismas personas que denunció. "Llevarla a juicio es inaceptable por todas las razones que antes he dicho, pero fundamentalmente es traicionarla, y asegurarnos – para nuestra tragedia y dolor – que la próxima vez que tres policías decidan la suerte de un jovencito, en medio de la noche y de la nada, no habrá un cuarto policía que se anime a cambiar el estado de las cosas, que se anime a cumplir con su deber de denunciar, porque la Justicia, si seguimos el lineamiento que nos propone el Fiscal, en lugar de abrazarla, contenerla, y alentarla a seguir así, valiente, con respaldo, sabedora que no está sola en las calles, que puede enfrentar a sus superiores por más que lo sean, que las armas no impiden que ella haga su labor, a conciencia y con convicción, la tiraron a los leones", afirmó.

En la presentación a la que tuvo acceso 0223, la profesional también se refirió a que la perspectiva de género no puede ser soslayada, mucho más en una institución como la policía. "Ser agente (escalafón más bajo) es un problema. Ser agente y novato, un doble problema. Ser agente, novato y mujer, es un problema triple. Micaela está en esta última situación", concluyó.

Tras ratificar su oposición a la elevación a juicio requerida e insistir con que se haga lugar al sobreseimiento solicitado, pidió que se dicten medidas de protección personal respecto de Estigarribia "a la luz de la vulnerabilidad y exposición en la que ha quedado, frente al resto de la comunidad policial, no pudiéndose descartar mafiosas solidaridades en su perjuicio, por haber colaborado con la Justicia para el esclarecimiento del presente caso".