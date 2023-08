Crónica de una salida anunciada: una por una, las polémicas que dejaron en jaque al secretario de Cultura

El intendente Guillermo Montenegro le exigió al secretario de Cultura, Carlos Balmaceda, y a todo su equipo que dé un paso al costado después del grave error que costó la eliminación de la delegación marplatense -de distintas disciplinas culturales- en los Juegos Bonaerenses. Pero el área de Balmaceda ya había sido blanco de numerosas críticas durante la gestión: 0223 repasa las principales polémicas.

Orquesta Sinfónica Municipal

Una constante desde que comenzó la gestión al frente de la secretaría fue la necesidad de cubrir los cargos vacantes en la Orquesta Sinfónica Municipal. En el marco de diversos reclamos que mantuvieron los músicos, a mediados del año pasado, brindaron ante el Concejo Deliberante un penoso detalle de la situación por la que atravesaba el organismo en los últimos años, con la problemática más latente de la demora en la convocatoria a concursos para llenar las vacantes generadas por la salida de miembros de un ícono de la cultura marplatense. Cabe recordar que la directora de la orquesta, María Laura Muñiz, renunció a su cargo en medio de esta situación.

Reclamo Orquesta Sinfónica Municipal

Falta de respuesta a informes del Concejo Deliberante

La gestión del secretario de cultura se vio signada por la no respuesta. Esta postura de la cartera de cultura provocó, en reiteradas oportunidades, cruces entre los concejales opositores y el funcionario.

En una de las ocasiones que asistió al Concejo el funcionario de Montenegro expresó: “Hago un mea culpa, acepto que por ahí no respondemos los informes con celeridad. Respondo los informes con profundidad, no con dos renglones escritos en una tarde”, asumiendo el compromiso de no responder los temas pendientes.

Carlos Balmaceda durante su exposición por Presupuesto en el HCD

Biblioteca Municipal Leopoldo Marechal

La biblioteca municipal ha sido también blanco de muchísimas críticas sobre la gestión de cultura municipal. Luego de que la situación edilicia evidenciara la necesidad de reparar el lugar, la provincia de Buenos Aires anunció el financiamiento de la puesta en valor del Centro Cultural Soriano, que funciona en el mismo espacio físico. Pero eso no bastó para poner en pie este emblemático espacio ubicado en 25 de mayo y Catamarca. En mayo de este año se realizó un abrazo simbólico en contra de lo que denunciaron como el “abandono” de las instalaciones, ante el estado general del edificio, la falta de personal, la reducción de actividades, el cierre de la Biblioteca Leopoldo Marechal y la situación de los espacios dedicados al teatro, en donde se reconocieron goteras, falta de calefacción y la necesidad de reacondicionamiento de la Sala A.

Biblioteca Municipal Leopoldo Marechal

Hemeroteca Municipal

A la ya histórica lucha de la Asociación Amigos de la Hemeroteca por lograr la jerarquización del espacio, y luego del fallecimiento de su presidente Mario Trucco, la situación empeoró, en el marco de fuertes cuestionamientos al secretario de Cultura, Carlos Balmaceda.

Los referentes de la entidad, Vanesa Mopty, Rocío Aguilera y Pablo López Liotti, ante una exposición en el Concejo Deliberante señalaron que la hemeroteca funciona dentro de Villa Mitre como un servicio, sin estar contemplada dentro del organigrama municipal, por lo que no tiene asignado presupuesto ni les permite realizar gestiones para conseguir financiamiento externo para su desarrollo. Además apuntaron que en el último tiempo perdieron la oportunidad de acceder a un fondo de la Unesco, que hubiera permitido incluso la construcción de un edificio propio.

Hemeroteca Municipal

Pagos adeudados a artistas

En el marco de la pandemia una de las políticas llevadas a cabo por el municipio para poder dar respuesta a los artistas locales, que venían de un largo período sin poder trabajar y habían sido uno de los sectores más afectados por el contexto, fue contratarlos para los espectáculos que ofrecía el municipio bajo el ciclo denominado “De Plaza en Plaza”, que se llevó a cabo durante la temporada estival de 2021.

En junio de ese mismo año 10 colectivos de titiriteros, músicos y más de 40 actores y actrices independientes reclamaban los pagos adeudados por los trabajos realizados hacía más de 6 meses. Esto le valió a Balmaceda varios reclamos en la vía pública de los artistas damnificados hasta que finalmente el secretario los recibió.

Reclamo artistas por pagos adeudados

Delegación municipal queda afuera de los Juegos Bonaerenses

Más de 40 marplatenses que debían viajar a Olavarría a disputar una de las instancias clasificatorias de los Juegos Bonaerenses se quedaron afuera del certámen debido a que la Secretaría de Cultura -que era quien organizaba los traslados- equivocó la fecha y contrató la combi en la que viajarían para el día siguiente del que efectivamente era la competencia. Por esta razón, y dado que no se presentaron, los competidores quedaron eliminados sin siquiera participar. Esta situación fue la que generó un enorme malestar en el seno del gobierno municipal y derivó en que el intendente le solicitara la renuncia a Carlos Balmaceda y todo su equipo dentro del área de cultura municipal.