Intentó matar a su ex dos veces en menos de 24 horas y quiso prender fuego la casa con su hija adentro

En menos de 24 horas, un hombre intentó asesinar a su ex pareja en dos ocasiones y quiso prender fuego este miércoles la casa dentro de la que estaba la mujer y la pequeña hija de 5 años que tienen en común.

Uno de los siniestros hechos quedó registrado en un impactante video que grabó la víctima de violencia de género y que difundió en distintos medios de comunicación para alertar sobre la desesperante situación que atraviesa.

La mujer, que vive en la localidad de Alderete, en Tucumán, capturó la secuencia en la que se ve cómo el agresor estacionó con su moto sobre la reja de la casa, mojó la cortina de la ventana en el tanque de nafta del vehículo y la prendió fuego, con el objetivo de incendiar la casa.

El violento episodio ocurrió mientras una de las tres hijas que la mujer y el agresor tienen en común, de apenas 5 años, presenciaba atemorizaba la escena y lloraba desconsoladamente.

Como si esto fuera poco, la víctima, identificada como Romina, aseguró que apenas 24 horas después de ese hecho, su ex pareja destrozó la puerta y lanzó una bomba molotov contra la vivienda. La mujer relató que pudo contener el fuego a arrojando baldes de agua sobre los muebles y electrodomésticos afectados.

La pareja se separó hace más de un año, pero el hombre no desiste de la agresiones contra su ex pareja y su familia. Según relató la mujer en diálogo con A24, sus hijas no quieren ir a la escuela por miedo a ser interceptadas por su padre. Además, el hombre atacó y destruyó los autos de su ex suegro y de un tío de Romina.

Sobre el acusado pesan varias denuncias de violencia de género y, según trascendió, tiene desde marzo una restricción perimetral a su nombre, aunque no la cumple y sigue atentando contra la vida de su ex mujer. En un episodio anterior, Romina aseguró que su ex la atacó con un martillo, con el que la golpeó en la cabeza.

A 48 horas del hecho, el hombre continúa libre y la víctima denunció la inacción de la Justicia tucumana, que pese a la gravedad de los hechos -que quedaron registrados en video-, no pidió aún la detención del padre de sus hijas.