Buscan desesperadamente en España a dos marplatenses que salieron a practicar pádel surf

Hay desesperación y angustia en familiares y amigos de Emmanuel Soria (34) y Maximiliano Ludvik (29), dos marplatenses que hace unos meses habían viajado a España y que hoy son intensamente buscados en la costa de Málaga.

Allegados de Emmanuel Soria indicaron a 0223 que se enteraron de la terrible noticia en las últimas horas. “Los dos salieron este domingo a tomar mate arriba de una balsa inflable. La verdad que no lo podemos creer”, lamentaron.

Los medios españoles se hicieron eco de la noticia y difundieron que ambos argentinos habían desaparecido luego de ir a practicar pádel surf. Según señalaron, Emmanuel y Maxi quedaron el domingo a las 7 de la mañana en la playa de Huelin de Málaga y el plan era ver el amanecer. "Apenas habían practicado unas tres veces", dice Santiago Soria, hermano de Emmanuel.

En un principio sus familiares no se preocuparon por el hecho de que no volvieran pero después advirtieron que su celular no dejaba de sonar. "Pensábamos que se habrían ido a otra parte", dijo Santiago al diario digital Málaga Hoy. Sin embargo, no se habían llevado el celular y este empezó a sonar en su casa. "Había como 70 llamadas perdidas", dijo su hermano. Entre ellas, muchas del trabajo de Emmanuel al que no se había presentado esa tarde.

En ese momento, los familiares decidieron realizaron la denuncia a la policía y poco después se montó un operativo de búsqueda con helicópteros y lanchas.

Emmanuel Soria y Maxi Ludvik habían llegado a España hacía tan solo unos meses. Estaban pasando un tiempo en Málaga, pero tenían previsto regresar a Mar del Plata en septiembre.