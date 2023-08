Comenzaron las obras para recrear el Cementerio de Darwin en Mar del Plata

La construcción de un memorial que recreará el Cementerio de Darwin de las Islas Malvinas, con la imagen de una cruz del año 1983, una placa y una rosa de la Paz recibida en Londres, comenzó este jueves en el barrio Costa Azul, al sur de Mar del Plata.

El puntapié inicial de esta obra de la fundación "No me olvides", que contará con la plantación de especies arbóreas a cambio de cruces, se desarrollará con un diseño paisajístico basado en la forestación para rememorar y recrear el cementerio donde están enterrados soldados argentinos muertos en la Guerra de Malvinas.

La ubicación del memorial es en la zona delimitada por la exruta 11, la cantera central -entre colectora y ex Ruta 11- y la proyección de las calles 479 y 481. "En este lugar le comenzaremos a dar identidad a este sueño, donde vamos a enterrar la cruz principal, unos diplomas con la firma de la gente del barrio, familiares, amigos, excombatientes, el obispo Gabriel Mestre y los funcionarios que nos acompañarán, para que quede de por vida ahí. Y si se llega a degradar le dará fuerza a esas raíces de esos árboles que se plantarán que estarán representando a los compañeros de Malvinas que no volvieron", describió el excombatiente y representante de la fundación “No me olvides”, Julio Aro.

Aro agregó que "con esta obra tendremos la mochila más liviana, porque el día que no estemos será un símbolo de permanencia representando un poquito de la triste historia que pasó nuestro país". "Ojalá que este sueño sea el de toda la sociedad, honrando a nuestros queridos soldados" dijo, y remarcó: "Este es un proyecto en el que a la muerte la transformamos en vida. A nuestros compañeros no los enterramos, los sembramos", completó.