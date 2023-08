"Pasó River, la p... madre pasó River": relator no se dio cuenta del "doble toque" y festejó la clasificación

El momento de nerviosismo era para todos. Para los jugadores, para los hinchas y para los que estaban transmitiendo el partido. La emisión partidaria histórica de River, con Atilio Costa Febre a la cabeza, se perdió en el medio de la definición por penales y terminaron haciendo un relato de eliminación y después de clasificación hasta entender lo que pasó.

El remate de Pablo Solari es una de las imágenes del día. Pero en la cancha, parece que no quedaron muy claras las señas del árbitro Matonte, porque "Lito" Costa Febre en su relato no entendió bien lo que pasaba. Cuando ejecutó el delantero, gritó el gol y enseguida se dio cuenta que algo pedían. Después de constatar con quien estaba en el estudio, se quedó tranquilo porque Gonzalo remarcaba que "no pasó nada, no hubo doble toque, no señor, no chequean nada".

Sin embargo, cuando el juez uruguayo hizo el gesto del VAR, el "Turco" Chattas (comentarista) dijo "quedamos eliminados por un penal con dos toques, no puede ser", pero faltaba uno más y se volvieron a confundir. Porque creyeron que entonces, sí había valido el gol de Solari, entonces cuando De Pena estrelló su remate en el palo, el relator se enloqueció: "Pasó River, la puta madre pasó River". Pero una vez más vieron que nadie festejaba y se dieron cuenta que estaba todo igualado.

El momento viral de la eliminación de River en la Libertadores.