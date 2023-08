“El amor no tiene edad”: el video viral de una pareja jugando en la playa que enterneció a todos

El amor no tiene edad. Así lo demostró una pareja de adultos mayores durante un día de playa en una escena que destila dulzura y vitalidad. En los últimos días, circuló un video en las redes sociales un video de una pareja anonima jugando y salpicándose agua en la playa.

El video, que fue publicado por la española @andreaa_retess en su cuenta de TikTok, ya tiene más de 20 millones de reproducciones y 100.000 comentarios en la red social en menos de 24 horas. "Parejas que mantienen su promesa hasta que la muerte los separe", comentó una usuaria.

En el clip, se puede observar a los dos protagonistas jugando con las olas del mar. La pareja se divierte y regalan a todos los internautas 20 segundos de verdadero amor. La autora del video acotó junto al video: “Parejas que mantienen su promesa de hasta que la muerte los separe”.

Los usuarios no tardaron en reaccionar en torno a la tierna escena: “El amor es lo único que realmente importa en esta vida. Lo demás es efímero y pasajero”, “Solo espero llegar a esa edad con la persona correcta”, “El amor no tiene edad”, “¿Os imagináis todo lo que han pasado durante tantos años? Yo tuve una relación de 3 años y tengo mil anécdotas, no puedo imaginar cuantas tienen ellos”, “A lo que aspiro en la vida”, “De esta manera sí amaría envejecer”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.