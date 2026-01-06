SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Clima

Anuncian tormentas y un vendaval para este miércoles en Mar del Plata

Después de una jornada calurosa, pronostican tormentas aisladas y fortísimas ráfagas de viento del sur y sudeste.

Emitieron un alerta amarillo por viento y anuncian tormentas aisladas desde la madrugada.

6 de Enero de 2026 18:46

Por Redacción 0223

PARA 0223

Después de una jornada ideal en la que turistas y locales colmaron las playas y disfrutaron del sol y el mar, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció fuertes ráfagas de viento durante esta noche y emitió un alerta amarillo para este miércoles.

Según el organismo, el martes terminará con 24 grados, aunque con ráfagas de viento de entre 50 y 59 kilómetros por hora (km/h) del sector norte y una baja probabilidad de precipitaciones.

Sin embargo, luego de las altas temperaturas registradas, se esperan tormentas aisladas en la madrugada y mañana del miércoles, al igual que chaparrones para la tarde. La máxima anunciada es de 22° y la mínima de 14°.

Las ráfagas de viento del sudeste alcanzarán los 70 km/h, según el SMN.

Además, el SMN emitió un alerta amarillo por viento especialmente durante la tarde, cuando las ráfagas del sudeste pueden alcanzar hasta los 70 km/h, a pesar de que será un fastidio a lo largo de la jornada, ya que desde la mañana pronostican que sople fuerte del sur a casi 60 km/h. 

Para la noche ya no se esperan lluvias y tras un miércoles donde el agua y el viento serán protagonistas, el jueves habrá un importante descenso en la temperatura, que a duras penas llegará a 18°.

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar