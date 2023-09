Cómo hacer una huerta en tu casa con apenas $1.000

Por amor a la naturaleza, hobby o simplemente como ahorro. Hay muchas razones para montar tu propia huerta en el hogar. Dos especialistas de Mar del Plata ofrecieron sabios consejos para tener a mano una "micro verdulería" en tu casa e incluso montar en un departamento que ofrezca una simple ventana o balcón.

En diálogo con 0223, Alfredo Antoniucci, uno de los responsables del centenario “Vivero Antoniucci” de la ciudad, explicó que la instalación de una huerta es un fenómeno “cultural” en ascenso y que en los últimos años el interés de la gente ha crecido de manera exponencial e incluso sirve para ahorrar unos cuantos pesos.

En tierra, maceta o jardinera: las opciones para plantar y hacer la propia huerta. Foto: 0223.

“Tener una huerta es algo puramente cultural, pero para que sirva para tu economía, hay que contar por lo menos con 100 metros cuadrados para poder cosechar de forma más o menos constante, la verdura más usada de una familia. Y ahorrarte los gastos más grandes con la ayuda del trabajo”, explicó.

En ese punto, el especialista advirtió que “en la huerta, el costo de la semilla es muy poco y es una especie de hobby, entretenimiento, porque mientras haces eso te olvidas de los problemas. Se ha incrementado un montón desde la pandemia y ahora bajó a cantidades normales. Y lo hace el que se hace un tiempo, alguien que está jubilado y ayuda a un montón de gente que se dedique a hacer lo que le gusta”, explicó.

Los sustratos se consiguen en cualquier vivero de la ciudad. Foto: 0223.

Antoniucci advirtió que “los costos son mínimos a lo que uno debe hacerse para ir a la verdulería. Con un poco más de 1.000 pesos, tenés para hacerte una huerta bastante importante. Los sustratos podés usar el humus de una banquina o debajo de los árboles, ni siquiera hace falta comprarlo. Los costos son bastante limitados”, evaluó.

El intenso invierno no es un impedimento. Roxana, del Vivero “Doña María”, explicó en esta época del año hay una amplia variedad de opciones de semillas y aromáticas.

“Las semillas son muy fáciles de poner tanto en maceta como en tierra y en el lapso de 10 días prenden. Y se puede hacer en esta época de invierno. Orégano, romero, menta, salvia, siboulette, apio, perejil, radicheta, zapallito de tronco verde, son algunas de las más elegidas”, contó la responsable del vivero, ubicado en Peña entre Independencia y Salta.

Según la especialista, las plantas se pueden plantar en tierra y también en maceta, en una jardinera bien amplia o en macetas grandes. "En 10 días las semillas crecen, con tierrita abonada con sustrato crecen muy rápida”, explicó.

El complicado clima marplatense no es un impedimento para tener una pequeña huerta, según explicó Roxana. “Las heladas, se pueden cubrir con un nylon para que no la agarre la helada y ponerlos en lugares reparados, donde las semillas prenden”, señaló. La cobertura, aclara, solo se utiliza para protegerla de ese fenómeno de intenso frío pero no de la lluvia, "salvo que el agua le pegue muy fuerte a la planta".

Los costos son económicos: las bolsas con varias semillas de una misma planta, se consiguen desde los 200 pesos.