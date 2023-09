Vecinos de Las Canteras renovaron su reclamo por cloacas y podría haber novedades en 2024

La dura realidad sanitaria a la que se exponen día a día unas 600 familias del barrio Las Canteras fue expuesta con crudeza en una nueva sesión ordinaria del Concejo Deliberante, donde referentes barriales renovaron el reclamo por la instalación de desagües cloacales. Tras la exposición, tanto desde el oficialismo como desde la oposición actualizaron el estado de las gestiones, donde podría haber novedades positivas para el próximo año.

“Pedimos por favor que nos escuchen, no podemos vivir más en estas condiciones, nuestros hijos se van a enfermar. Necesitamos que nos escuchen y que dejen de hacer promesas”, expuso Abel Carli, quien repartió cuestionamientos por igual . “En elecciones aparecen 200 políticos a hacernos promesas, pero pasa el voto y nadie más se acuerda del barrio”, reprochó en uso de la Banca 25.

“Necesitamos una ayuda urgente porque estamos viviendo de una manera indigna, vivimos en el abandono y la desidia. No podemos permitir que nuestros hijos sigan viviendo entre nuestra materia fecal. La tierra está saturada, ya no absorbe. Somos 600 familias en terrenos donde hay dos pozos ciegos porque uno no da abasto. Nos parece totalmente injusto que barrios con 20 años tengan un montón de servicios con los que nosotros no contamos. Tenemos las mismas obligaciones que otros vecinos, queremos los mismos beneficios”, agregó.

Conceptos similares profirió Martín Mascheroni, otro vecino del barrio ubicado al sur de General Pueyrredon. “Necesitamos que se financien las obras de cloacas, son inhumanas las condiciones en las que vivimos. Tenemos pozos rebalsados, aguas servidas en las calles, hay grandes instalaciones que descargan sus desechos a las calles, llegando a nuestras puertas”, pintó el panorama cotidiano al que se enfrentan.

Vecinos denuncian que conviven entre aguas servidas.

“Queremos que mas allá de escucharnos, que esta propuesta sea una realidad. No podemos seguir viviendo así como estamos. Esto es una mala herencia que venimos peleando hace muchos años y no queremos que en 10 años lo tengan que pelear nuestros hijos”, dijo, visiblemente emocionado.

“Compromiso”

Al respecto, la concejala Marianela Romero brindó precisiones sobre el estado de las gestiones que se viene llevando adelante Osse para la concreción del proyecto. La presidenta del bloque radical detalló que la empresa municipal ya presentó a la Provincia de Buenos Aires un proyecto técnico para la realización de la obra de desagües cloacales, para así obtener el financiamiento, estimado en unos 700 millones de pesos.

En tanto, la concejala Virginia Sívori, de Unión por la Patria, expresó la campana desde el lado del gobierno bonaerense de Axel Kicillof. Aseguró que desde el bloque mantuvieron una comunicación con autoridades del área de Hidráulica del gobierno provincial, donde el subsecretario “se comprometió a trabajar para que (la obra) sea incluida en el Presupuesto 2024”. La vicepresidenta del Concejo Deliberante dijo que “esperemos que esto se concrete” y que “entendemos las necesidades desde la cuestión sanitaria y la dignidad que significa contar con todos los servicios”.