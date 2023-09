Mar del Plata presentó su propuesta para ser subsede del Mundial 2030: "La impresión es muy positiva"

El intendente Guillermo Montenegro presentó oficialmente este jueves la propuesta de Mar del Plata para ser subsede del Mundial 2030 ante la corporación que conformaron Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay para organizar la vigésima cuarta edición y volver a traer la competencia a Sudamérica, al cumplirse 100 años del primer torneo ecuménico.

El jefe comunal firmó una carta compromiso ante la presencia de Marcos Acle, dirigente uruguayo que se desempeña como asesor senior de la corporación "Juntos 2030". Acompañado por el titular del Ente Municipal de Turismo (Emtur), Bernardo Martin, el presidente del Ente Municipal de Deportes (Emder), Andrés Maccio, y el concejal oficialista Fernando Muro, desde la Comuna exhibieron el potencial de la ciudad ante la atenta mirada del representante del consorcio de los cuatro países que llevará adelante la postulación conjunta para la Copa Mundial 2030.

El intendente Guillermo Montenegro firmó la carta compromiso para que Mar del Plata sea subsede del Mundial 2030. Foto: MGP.

En una conferencia de prensa organizada en el Torreón del Monje, el Municipio oficializó el interés que tiene en organizar el evento tal como había adelantado 0223. La idea surgió en mayo pasado cuando el Ejecutivo a cargo de Montenegro solicitó conocer los requisitos preliminares para postular como ciudad.

Acle reconoció ante la consulta de este medio que se lleva una buena impresión luego de una breve recorrida que hizo este jueves por el Parque Municipal de los Deportes, el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), establecimientos hoteleros y el aeropuerto internacional Astor Piazzolla, entre otros sectores y ambientes que expusieron el potencial de Mar del Plata en términos de servicios de hotelería, gastronomía, infraestructura, entretenimiento y seguridad.

Marcos Acle, integrante de Juntos 2030, destacó el potencial de Mar del Plata para ser precandidata a recibir el Mundial 2030. Foto: MGP.

"La impresión es muy favorable. La ciudad está comprometida en cumplir los requisitos. Vimos monumentos hoteleros que tienen un buen potencial y charlamos de algo importante, un punto central en la postulación, que es la visión sobre el legado que deja una Copa del Mundo: cómo impacta postular, organizar y lo que queda en las ciudades. Tuvimos una charla muy positiva. Fue muy constructivo. Nos vamos con una buena impresión", destacó Acle.

El dirigente uruguayo aseguró que ahora el potencial de Mar del Plata se deberá plasmar en una propuesta buena a presentar el próximo 10 de octubre y que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) será finalmente el organismo que decida las ciudades anfitrionas de la Copa del Mundo, en caso de ser electa la propuesta que organizan en conjunto los cuatro países de Sudamérica.

De todas maneras, Acle evitó ser taxativo ya que subrayó que la misión de esta primera reunión fue evaluar la propuesta que diagramó el Gobierno que conduce Montenegro, según los requisitos preliminares sentados por la entidad madre del fútbol mundial y aclaró que Mar del Plata aún "está trabajando con otras ciudades potenciales anfitrionas en recabar la información" a presentar.

La Copa del Mundo en Mar del Plata, tras la obtención del Mundial de Qatar 2022. Foto: 0223.

Ahora, indicó el miembro de la corporación Juntos 2030, el proceso continúa con un examen minucioso sobre las ciudades que declararon su interés y firmaron el compromiso en ratificar si cumplen los requerimientos definitivos de la FIFA. "La decisión va a ser tomada una vez que se haga la postulación formal. Estamos en una etapa de evaluación preliminar, terminando de confirmar por sí o por no las ciudades precandidatas", aseveró.

Consultado sobre el estado del estadio José María Minella, que desde septiembre de 2021 permanece con la platea techada clausurada y luce un estado de deterioro general, Acle indicó que "lo primero que va a evaluar la FIFA es si los países están capacitados a organizar" el torneo y que luego el objeto de análisis se centrará en la propuesta técnica de cada localidad. "Un tercio de esa propuesta técnica son los estadios", señaló.

Los dirigentes recorrieron el Parque Municipal de Deportes para evaluar la posible candidatura de Mar del Plata como ciudad anfitriona de la Copa del Mundo. Foto: MGP.

"En este momento no vinimos a hacer en foco en el estadio. No es necesario ahora mostrar un proyecto acabado, sino una proyección a futuro. No es un obstáculo al día de hoy que el estadio no esté en las condiciones que exige la FIFA y no es la única ciudad en la que pasa eso", aclaró y ratificó que "el legado va a ser un componente muy importante".

"Nos vamos con una impresión muy positiva. Todo el entorno a la infraestructura deportiva es muy amplio. La potencialidad que hay en términos de transporte y servicios. Hablamos de materia de salud. Nos vamos con un pantallazo completo del valor agregado de Mar del Plata como potencial candidata", cerró.

Por su parte, Federico Conditi, director nacional de Proyectos especiales del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, indicó que en Argentina son 14 las ciudades que mostraron su interés en ser parte del megaevento deportivo. Mar del Plata lucha por quedar seleccionada con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), La Plata, Avellaneda, Neuquén, Rosario, Córdoba, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta, San Luis y San Juan.

La elección de la sede del Mundial 2030

El máximo órgano del mundo del fútbol informó que la designación se celebrará en el mes de diciembre del próximo año y no a mediados de 2024, como estaba previsto.

Estaba previsto que la FIFA decidiera a mediados del próximo año qué países acogerían el Mundial 2030. Sin embargo, el máximo organismo del mundo del fútbol decidió aplazar dicha elección. Finalmente, la designación se conocerá en diciembre de 2024.