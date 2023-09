"Los 8 escalones" sube la apuesta para competir con el Bailando: regalará un departamento a estrenar

El regreso de Marcelo Tinelli al frente del "Bailando 2023" este lunes generó movimientos en la grilla de los canales de aire, que tratarán que redoblar sus apuestas para competir con el famoso show, que este año se transmitirá por primera vez por América TV.

Con ese objetivo, los directivos de El Trece decidieron cambiar el horario de "Los 8 escalones" a las 21.30, introducir modificaciones en el formato y agregar un jugoso condimento: hoy se pondrá en juego un departamento a estrenar.

Según detalló Guido Kazcka la semana pasada, el nuevo premio no reemplazará a los 3 millones, sino que los participantes competirán por ambos. “Siguen estando los $3 millones, pero en los escalones se abren caminos. O sea que no hay solo escalones, sino que se abre un camino, se abre una posibilidad que no tiene que ver con más escalones”, reconoció el conductor del exitoso programa.

“Van a ser Los 8 escalones de los 3 millones, pero además -y como más importante- se va a jugar por un departamento a estrenar en Capital Federal. Veremos cómo es este camino. Los tres millones siguen, los tres millones todos los días pero alguien tendrá un departamento a estrenar. ¡Ya contaré!”, amplió, mientras el estudio estalló en aplausos. “El sueño de todos es tener un departamento propio”, agregó, emocionada, Carmen Barbieri.

La puesta en juego de este nuevo premio implicará otros cambios en el formato del concurso de preguntas y respuestas, que se irá actualizando este lunes y conforme avancen los días de la semana.

El Trece anunció "el premio más grande de la televisión".

Los detalles del nuevo premio

Este domingo, desde la cuenta de Instagram de El Trece, se conocieron los detalles del nuevo premio que empezará a regir en el juego a partir de este lunes, junto con el cambio de horario de "Los 8 escalones", que pasará a emitirse a las 21.30 desde hoy.

A través de una historia, el canal dio a conocer que, además de los $3 millones (o el monto que vaya sumando el ganador en cada episodio), los participantes competirán por un departamento a estrenar en Capital Federal, totalmente amueblado, un año de expensas pagas y los gastos de escritura.

Esto quiere decir que quien se consagre con el triunfo de la noche, podrá llevarse todo esos beneficios en combo. De igual manera, se espera que este lunes Guido Kaczka explique en qué consiste cada parte del premio, además de las nuevas reglas que tendrá el juego con estos últimos cambios.

“El lunes, acá cambian muchas cosas. Unas que se agregan, otras que cambian... El juego no es exactamente el mismo. Guillermo, lo que se sostiene sí o sí es que hay $3 millones. Se sostiene la posibilidad de volver por $6 millones, pero el lunes venís a un juego que tiene otro nombre: Los 8 escalones de los tres millones + un departamento a estrenar. ¿Volvés?”, le preguntó el conductor a Guillermo, el último ganador del programa.

“¡Vuelvo!”, exclamó el ganador. “¡Vuelve! Y nos preparamos...”, exclamó Guido feliz al finalizar el programa.