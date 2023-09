Messi fue una estrella de Hollywood en el triunfo de Inter Miami en Los Ángeles

Lionel Messi entregó dos asistencias a sus compañeros Facundo Farías y Jordí Alba para que Inter Miami venciera por 3 a 1 como visitante al vigente campeón de la MLS estadounidense, Los Ángeles FC, antes de viajar hacia la Argentina para sumarse al seleccionado nacional campeón del mundo que el próximo jueves estrenará oficialmente ese título ante Ecuador en el comienzo de las Eliminatorias rumbo a 2026.

Las Garzas se hicieron fuertes en su visita a California para superar a Los Ángeles Football Club, en una jornada cargada de celebridades presentes en el estadio Banc of California, antes de ausentarse del conjunto floridiano para sumarse al seleccionado argentino de cara a las Eliminatorias. Aunque en los primeros minutos del encuentro los angelinos utilizaron sus pilares ofensivos en la búsqueda del quiebre de una defensa rosa de flojas actuaciones, el delantero mexicano Carlos vela forjó sus palabras previas al encuentro, mencionando el desinterés por el rival de turno y la aparición enfrente de una estrella mundialista, donde junto al francés Denis Bouanga tuvo mayor presencia en el desequilibrio local.

Messi, a los 36 años, fue la gran atracción en la tarde-noche californiana para aquellos fanáticos que se acercaron con camisetas argentinas a alentarlo en el estadio BMO contra los abucheos constantes de la parcialidad angelina ante cada intervención del ex Barcelona FC y Paris Saint-Germain de Francia.

Los dirigidos por Gerardo Martino aprovecharon las desatenciones en el sector defensivo de LAFC para adelantarse en el resultado, luego de la asistencia del defensor central Tomás Avilés, ex Racing Club, para que Facundo Farías, ex Colón de Santa Fe, colocara el 1-0 en el último juego de la jornada 30 de la liga estadounidense, su primer tanto con la camiseta rosada y negra. Si bien el "10" del conjunto rosa y negro no fue protagonista en la ofensiva en los momentos iniciales del juego, la situación más clara de los primeros 45 minutos se le facilitó tras el juego asociado con el juvenil Benjamín Cremaschi, citado para la selección nacional de los Estados Unidos en la fecha FIFA, para quedar frente al arquero norteamericano John McCarthy.

Bajo una marea de celebridades de Hollywood, estrellas del básquetbol de la NBA y artistas musicales, el efecto Messi tomó el protagonismo del domingo en la costa oeste del país norteamericano. El público enloqueció ante cada aparición de las estrellas de cine en las pantallas del estadio que se acercaron para seguir de cerca cada movimiento del campeón del mundo en Qatar 2022.

El "Tata" Martino cumplió con su palabra de mantenerlo al jugador franquicia de la MLS durante la totalidad del partido y el crack rosarino no defraudó una vez más, entregando una asistencia perfecta para que el defensor catalán, Jordi Alba, convierta su segundo gol en el equipo floridiano, tras debutar en la red durante el triunfo por 4-1 ante Philadelphia Union por la Leagues Cup, el torneo que enfrenta a estadounidenses y mexicanos.

En el desenlace del juego, otra corrida del argentino desestabilizó el fondo de la franquicia dorada y negra, quien entregó la segunda asistencia del partido para que el centrodelantero ecuatoriano Leonardo Campana intercambie por gol en el final.

Ya en el tiempo adicional, el defensor estadounidense Ryan Hollingshead encontró el descuento ante una desatención más de la defensa del Inter Miami, cerrando con un 3-1 en la visita del equipo del sur de la Florida al estado de California, para así seguir descontando en la tabla de posiciones que lo mantiene penúltimo con 7 triunfos, 14 derrotas y 4 empates, a 8 de los puestos de repechaje para lleg