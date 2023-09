Preocupación por los alquileres de locales: algunos piden renovaciones mensuales o dolarizar

El importante problema habitacional que atraviesan miles de inquilinos en todo el país también se torna dramático para el sector comercial y en Mar del Plata hay varios locatarios que ante la imposibilidad para pagar los altos valores de renovación del alquiler, deben decidir entre mudarse para buscar otro local o cerrar.

"El problema más grande es que a pesar de tener un contrato firmado, algunos propietarios por afuera te piden aumento y en eso hay posiciones irreconciliables. Y esos aumentos van según la voluntad del propietario. Algunos piden dolarizar el alquiler", confió a 0223 un importante empresario del sector gastronómico.

Esta situación deriva a que un comerciante, ante la disyuntiva y en un contexto de crisis, decide dejar la actividad y cerrar sus puertas. "Hace 27 años que estoy en esta esquina y me piden una barbaridad de alquiler. Y resulta imposible porque tampoco hay tantas ventas que me dejen esa ganancia", advirtió el propietario de un maxi kiosco, que prefirió no dar mayores datos.

Los casos se multiplican y el contexto económico no ayuda. "Algunos propietarios piden actualizaciones trimestrales y ahora piden que sea mes a mes. Y se hace muy difícil", comentó otro locatario.

Consultado por 0223, desde el Colegio de Martilleros de Mar del Plata aclararon que si bien hay una situación compleja derivada de la inflación y la Ley de Alquileres -cuya reforma se trata en el Senado- los alquileres comerciales "se pactan" entre las partes.

"En líneas generales, lo que ha pasado con los alquileres comerciales es que en muchos casos venimos con contratos de hace un tiempo con valores pactados por debajo de la inflación. Se pactaban porcentajes o valores que fueron superados por la inflación. Entonces hoy el golpe en una renovación de contrato también es importante", afirmó Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros.

En ese punto, el profesional aclaró que "los alquileres comerciales no están dentro de la Ley 27.551 y los alquileres se pactan entre las partes y los ajustes también, por lo que con la gran inflación, han quedado por debajo de los valores de mercado y hay que tener en cuenta que los valores de los productos que se venden en los locales, también han cambiado los valores así como los gastos, por supuesto", analizó.

"La realidad es que hoy los propietarios se encuentran con valores inferiores a los del mercado y cada parte debe pactar valores razonables. La verdad es que el problema grave, es la inflación", concluyó el referente martillero.