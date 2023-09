Massa dio otra muestra de unidad y afirmó que el préstamo con el FMI fue "el peor cepo para Argentina"

El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, afirmó este viernes que el préstamo que el Gobierno de Mauricio Macri tomó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue “el peor cepo para la Argentina”, al encabezar un encuentro con ministros, gobernadores y otros funcionarios en la Casa de Gobierno de Tucumán.

“Hoy empieza una etapa de trabajo. Nos pasamos los últimos años tratando de administrar una situación crítica que empezó para la Argentina cuando (Mauricio) Macri decide tomar la deuda con el FMI y ponernos a los argentinos el peor cepo al desarrollo económico que pueda tener un país”, señaló Massa durante el encuentro.

El candidato de Unión por la Patria (UxP) llegó esta tarde a Tucumán acompañado por una comitiva y participó en un acto que encabezó junto el gobernador Juan Manzur. Se trató de una actividad destinada a poner en marcha de las acciones tendientes a efectivizar los convenios para obras y créditos en las provincias de la región del Norte Grande.





El ministro de Economía consideró al exponer ante los mandatarios de la región que el FMI actúa como un “sindico que mira las cuentas del Estado Nación y de cada una de las provincias". "Y así pretende opinar sobre los niveles de inversión pública, de gastos en materia de desarrollo humano, las tasa de coberturas jubilatorio y de las asignaciones sociales”, subrayó.

Con respecto a las inversiones señaló que “hay quienes no entienden que debemos invertir 2 mil millones de pesos para que las comunidades wichis tengan agua o para desarrollar infraestructura el vial que unirá Tucumán con Termas de Río Hondo, para que el norte tenga su sistema de circulación propia”.



Asimismo consideró “es parte del desarrollo económico de todo el Mercosur, si tenemos el coraje de no escuchar a los que aconsejan no invertir en capital y terminamos el corredor bioceánico que una el Atlántico con el Pacífico”.





Sobre las firmas de acuerdos con los gobernadores de las provincias del Norte Grande, Massa sostuvo que la agenda de las inversiones "la vamos a decidir los argentinos porque para eso somos un Estado Nación y planteamos la unión de los distintos sectores para construir y desarrollar nuestra patria”.

Fuerte señal de unidad

Estuvieron presentes en el acto el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Agustín Rossi; los gobernadores: Axel Kicillof (Buenos Aires), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Sergio Zilioto (La Pampa) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis).

También los vicegobernadores Carlos Haquim (Jujuy), Antonio Marocco (Salta), María Florencia López (La Rioja), -Carlos Silva Neder (Santiago del Estero), -Rubén Dusso (Catamarca), -Alejandra Rodenas (Santa Fe), -Verónica Magario (Buenos Aires); Ricardo Daniel Sastre (Chubut); Eduardo “Wado” de Pedro, ministro del Interior; Jaime Perczyk, ministro de Educación; Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes; Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social y Jorge Taiana, ministro de Defensa.



Además participaron la presidenta de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau; el presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados: Germán Martínez, diputado por Santa Fe y el presidente del Bloque del Frente de Todos en la Cámara de Senadores: José Mayans, entre otros funcionarios nacionales y provinciales.



Los representantes de la CGT: Héctor Daer (FATSA), Andrés Rodríguez (UPCN), Carlos Acuña (SOESGyPE), Pablo Moyano (Camioneros), Gerardo Martínez (UOCRA), Sergio Palazzo (Bancarios), Cristian Jerónimo (SEIVARA).