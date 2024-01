Dos mujeres recibieron cirugías bariátricas en el Hospital Interzonal de Mar del Plata

Dos marplatenses fueron intervenidas en la nueva Unidad de Cirugía Bariátrica y Metabólica del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) “Oscar Alende” de Mar del Plata. Las mujeres de 31 y 48 años ya fueron dadas de alta y se encuentran en buen estado de salud, según confirmaron fuentes del hospital.

Las cirugías (que no tuvieron costo para las pacientes al ser un hospital público), fueron el final de un largo camino que tuvieron que atravesar las marplatenses tras décadas de sufrir complicaciones de todo tipo a raíz de su obesidad. Ambas aseguraron que sin el equipo de salud que las acompañó no hubieran podido acceder a este paso clave para mejorar su calidad de vida. Previamente, atravesaron un proceso de preparación nutricional, psicológica y clínica por parte de los profesionales del hospital, que ahora continúa el acompañamiento en consultas ambulatorias. En total, ya llevan más de 20 kilos bajados.

Una de las impulsoras de la creación del equipo de cirugía bariátrica y metabólica, y actual directora asociada del Higa, Lorena Jiménez contó que por el momento fueron seleccionadas tres personas bajo un estricto criterio médico y psicológico para realizarse esta operación, luego de que se anotaran 30 pacientes en pocos días.

“El abordaje psicológico y de nutrición son claves antes y después de la cirugía”, detalló Jiménez y aseguró que la selección debe ser abordada por todo el equipo de salud implicado: “Este cuidado se debe a que si antes o después de la intervención el o la paciente no se ajusta a la dieta, los cuidados y los controles que implica todo el tratamiento, estas intervenciones pueden poner en riesgo la vida”.

En total, ya llevan más de 20 kilos bajados. Foto: prensa Zona Sanitaria VIII

Las cirugías bariátricas son parte de un tratamiento complejo, en el que la persona que cumple con los criterios para ser operada, que incluye una preparación de varios días de dieta líquida en los días previos y posteriores a la cirugía. “En las intervenciones que hicimos aplicamos la técnica conocida como ‘manga’, que consiste en reducir la capacidad del estómago, lo que contribuye con la sensación de saciedad sin necesidad de comer en exceso”, detalló Jiménez y agregó que todo el proceso lleva entre 4 y 6 meses.

En el país, la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo da cuenta de que el exceso de peso afecta a 6 de cada 10 personas. Y dentro de ese grupo, la obesidad asciende al 25 por ciento de la población argentina.

Sus historias

Daniela Cajal, una de las marplatenses intervenidas, contó que pasó de pesar 130 a 101 kilos desde que inició el tratamiento. "Subir una escalera y no agitarme es un montón, además, dejó de dolerme el ciático; es increíble el cambio que ya estoy viviendo”, describió, al tiempo que agradeció al personal del hospital que la sigue acompañando.



Estudiante de la tecnicatura en instrumentación quirúrgica, vive con sus padres y tres de sus cinco hermanos en el barrio Malvinas Argentinas de Mar del Plata. Daniela asegura que da pelea a la obesidad desde que tiene uso de razón: “Toda mi vida luché con el peso, toda mi vida hice dieta, no tengo otro recuerdo que el de estar haciendo dieta. Bajaba un poco pero cuando me estancaba me frustraba y volvía a comer en cantidad”. Intentó operarse con la cobertura de una empresa de medicina pre-paga pero, pese a que por ley deberían cubrir la intervención, para Daniela la cuota era “carísima”: “Y encima me pedían un año de pago para arrancar un tratamiento”.

El equipo del Higa celebró este avance. Foto: archivo 0223.

Cuando se enteró de que: “Arranqué con mucha ilusión este camino, porque mi cuerpo no toleraba mi propio peso, me dolían las rodillas, el ciático, tenía diabetes e hipertensión, la verdad es que no daba más”.Por un camino similar transitó Rosario Álvarez, la otra paciente que se operó en el hospital Alende de Mar del Plata, la ciudad en la que vive y trabaja como niñera: “, incluso ya me sacaron los cinco puntos de la cirugía que se hace por laparoscopía”, contó sonriente.

Ambas aseguran que sus vidas cambiaron. Foto: prensa Zona Sanitaria VIII

Su proceso comenzó hace un año, con un peso de 145 kilos.. El camino, que todavía continúa, no estuvo exento de dificultades, pero Rosario no tiene miedo porque se siente contenida por el equipo de salud y porque quiere dejar atrás todo lo que sufrió por la obesidad: “Tenía diabetes, no podía correr ni una cuadra, me agitaba por todo, dejé de ir al cine porque las butacas eran muy chicas, si en un lugar había sillas de plástico no me quería sentar por miedo a caerme, no podía jugar con mis sobrinos, en definitiva, no podía hacer nada”, resumió.En la pandemia perdió a su pareja y atravesó momentos muy dolorosos.: “Me di cuenta de que yo siempre había estado pensando en los demás, entonces me dije: ‘Pará, hacé algo por vos’”. Y así lo hizo.