La sesión por la Ley Ómnibus se pospuso hasta el martes

Luego de conseguir el dictamen de mayoría en el plenario de comisiones, diputados del oficialismo buscaban votar el texto final de la ley sobre “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (Ley Ómnibus). Finalmente, por falta de acuerdo sobre algunos puntos fundamentales, la sesión se pospuso para el próximo martes 30.

La suba de retenciones, las facultades delegadas y la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria son algunos de los artículos de la ley a los que el legisladores oficialistas no llegaron aún a un acuerdo con el sector "dialoguista", por lo que continúan las negociaciones, a las que se sumaron los gobernadores.

Tanto la UCR como el PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, firmaron en disidencias y siguen presionando para hacer valer sus votos mientras que el oficialismo continúa el diálogo con ellos para evitar que rechacen de forma rotunda los artículos mencionados.

Este miércoles, los tres diputados que responden al gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo anunciaron su alejamiento de la bancada de Unión por la Patria. Lo harán para conformar un espacio propio, llamado "Independencia".

Mientras tanto, el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, utilizó las redes sociales para presionar a los gobernadores y publicó: "El déficit cero no se negocia. Si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley, como dijo el presidente Milei ayer, el ajuste será mayor, fundamentalmente para las provincias. Hoy mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado. No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico".

Esto no cayó bien en algunos diputados que salieron al cruce del funcionario, como Miguel Ángel Pichetto, quien sostuvo: "El Ministro de Economía no tuvo la valentía de venir al Congreso, tiene que dejar de apretar a los gobernadores y tratar de buscar acuerdos con los gobiernos provinciales en lugar de amenazarlos".