Tensiones locales entre amarillos y libertarios, tregua con fomentistas y un paro con reproches

Los libertarios se calzan el traje de opositores y en el oficialismo no ocultan su descontento. Foto: 0223.

De los acuerdos en Nación a las tensiones en Ciudad

Más alineados al gobierno nacional que nunca se los vio a los diputados del Pro luego que Javier Milei resolviera quitar el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus. La sintonía entre los amarillos, ya no solo los que responden a Macri como en un primer momento, y los libertarios atraviesa por su mejor etapa y la realidad de la política marplatense no es ajena, donde sus referentes locales también se expresan en la misma línea.

Se vio esta semana cuando el bloque oficialista frenó dos declaraciones políticas del Concejo Deliberante que impulsaba la oposición, para exponer los efectos nocivos que tiene el DNU y tendría la Ley de Bases sobre el turismo y una petición a Nación para que mantenga el PreViaje. La misma tesitura se observó en diversos debates en el Concejo, como el caso de la pesca, donde desde Juntos por el Cambio se matizan los cuestionamientos, incluyendo incluso al bloque de la Coalición Cívica, que a nivel nacional se muestra más distante que lo que lo hacen sus concejales locales.

Por eso, desde el gobierno municipal no ocultan cierta tensión con La Libertad Avanza local, donde ven que el apoyo a nivel nacional no es correspondido en la política doméstica. "Nos votan todo en contra", reconoció uno de los ediles en conversación de pasillo. El denominado bloque Crear Más Libertad no solo votó en contra el Presupuesto 2024 y el aumento de tasas, sino que incluso hasta lo hizo en contra del Presupuesto y aumento de tarifas de Osse, algo que ni el kirchnerismo llegó a hacer, ya que se abstuvo.

También confundió en el oficialismo la detallada exposición de la concejala Cecilia Martínez sobre varios de los gastos que se plantean en el presupuesto municipal, con especial énfasis en la ejecución del Fondo de Promoción Turística del EmturyC, que se calcula en unos 3,8 mil millones, como así también en un minucioso análisis de lo que entiende es la inconstitucionalidad de la Tasa Vial. Sobre el primer elemento, la abogada se concentró especialmente en las partidas asignadas a publicidad, donde en las últimas horas se mostraron indignados por un gasto de unos 80 millones para publicitar en el recital que Tan Biónica realizó en el Minella.

Tampoco cayó en gracia en el Pro local las críticas públicas que la diputada nacional libertaria le brindó al intendente Montenegro, por permitir que se incumpla el protocolo antimarchas de Bullrich en la movilización donde la CGT "tomó la ciudad", según la legisladora marplatense. "Ocúpese de su GESTIÓN Guillermo Montenegro. Menos prensa y más gobierno", le profirió, tras exponer que en el capítulo de la pesca se hicieron los cambios luego que ella llevará la preocupación del sector.

El uso de las redes también dejo una polémica por un estado de wasap de un funcionario municipal que circuló con insistencia en los grupos culturales de la ciudad. "Si para vivir del Arte te tiene que dar plata el estado, entonces no vivís del arte, vivís del estado", expresó el exconcejal Hernán Alcolea, director de Industria y Comercio, en medio del debate por el recorte de fondos al INCAA, Teatro, Música y el Fondo Nacional de las Artes.

Tregua con los fomentistas

Luego de las tensiones que el gobierno municipal propició con la modificación de la Defensoría del Pueblo, el Ejecutivo llegó a un acuerdo con las Asociaciones Vecinales de Fomento para la firma de los Convenios de Prestación de Servicios, por los que la Comuna asistirá financieramente a las entidades durante 2024.

En ese marco, se dio a conocer que la Municipalidad destinará $282 millones al sistema mediante el cual las sociedades de fomento reconocidas toman a su cargo la realización de obras y prestación de servicios públicos, tendientes a satisfacer las necesidades colectivas de las zonas de sus respectivas jurisdicciones. Las 48 entidades percibirán cada uno fondos que van de los $2,9 millones a $10,3 millones.

La firma de los convenios se da tras el rechazo que el sector expresó a la reducción de la Defensoría del Pueblo de tres a un integrante y la eliminación de la elección directa del representante de los fomentistas. También hay controversias por un proyecto que impulsa el radicalismo para modificar la ordenanza que regula a la sociedades de fomentos.

Fomentistas alcanzaron acuerdo por los fondos municipales. Foto: archivo 0223.

Sillas vacías en el paro general

Como una provocación tomaron en Unión por la Patria la convocatoria a la Comisión de Deportes el miércoles pasado, en medio del primer paro general de la CGT a Javier Milei. Su presidente Ricardo Liceaga Viñas (UCR) la fijó para las 11, una hora antes del inicio de la movilización, si bien el horario habitual es el de las 13. La ausencia de la oposición fue la respuesta ante una comisión que además no tenía ningún expediente relevante.

Las sillas vacías fueron aprovechadas por el concejal Julián Bussetti (Pro), que público un vídeo en su siempre activo Twitter tuvo bastante repercusión. “¿Paro general? Desde esta banca vinimos a laburar como todos los días. El kirchnerismo se tomó el día”, señaló desde su banca.

El joven edil tuvo una semana con mucha presencia mediática gracias a su proyecto para crear la Fiesta de la Medialuna. La amplia cobertura en Infobae y La Nación+ llamó la atención hasta de los propios funcionarios del gobierno, quienes se preguntaban sobre si fue una decisión editorial exclusiva de los medios porteños o si además hubo un intento de posicionar al concejal a partir de las estrechas relaciones entre la Comuna y ambos medios.

La estructura orgánico funcional, en reestructuración

Tras la reasunción, el intendente Guillermo Montenegro estableció un plazo de 90 días a fines de adecuar las misiones y funciones de las secretarías del Ejecutivo, en el marco de la redefinición de la estructura orgánico funcional, con la eliminación y creación de nuevas áreas, como así también la reubicación de subsecretarías y direcciones.

En ese marco, ahora el jefe comunal creó la Comisión para la Adecuación de las Misiones y Funciones, que estará conducida por la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda, ubicando nuevamente al secretario Mauro Martinelli como uno de los funcionarios con mayor relevancia.

Dicha secretaría será la encargada de coordinar las actividades y reuniones de la Comisión, y de disponer el espacio físico y los recursos necesarios para su funcionamiento, según especificó Montenegro en el Decreto 101/24.

La comisión estará integrada por un representante titular y uno suplente de cada una de las ocho secretarías, la secretaría Privada y la Dirección de Personal.