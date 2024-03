Montenegro se proyecta como referente nacional, la pesca no baja la guardia y nuevas cautelares en salud

Montenegro, entre las perspectivas del Pro y la preocupación por la economía local

La historia sobre el disgusto que le causó a su madre cuando a fines de 2007 le contó que renunciaría a su cargo como juez federal para volcarse a la política, la cuenta recurrentemente el propio Guillermo Montenegro. El mentor de su ingresó al barro de la política fue Mauricio Macri, a quien acompañó en sus ocho años de jefe de Gobierno como ministro de Seguridad y Justicia, para en 2015 ser nombrado por el propio Macri -ahora presidente de la Nación- como embajador en Uruguay.

La dinámica de la política quiso que ahora vuelvan a coincidir en una gestión, ya no la estatal, sino en la del Pro, partido que enfrenta el desafío de reinventarse en el nuevo escenario del fenómeno libertario. Con lista única, Macri fue designado presidente de la tropa amarilla, donde Montenegro ocupará un lugar en la estructura partidaria, como vocal dentro del Consejo Directivo Nacional, junto a otros referentes de fuste como la exgobernadora Vidal, el también diputado Ritondo y el gobernador Torres.

“Estamos codo a codo con Mauricio y Patricia. Guillermo va a jugar un rol importante”, transmitieron desde su más próximo entorno tras conocerse el acuerdo interno, con una definición que el propio intendente siguió desde su descanso en Santiago del Estero.

Cultor de un perfil público estrictamente ligado a la gestión, alguna sorpresa causó cuando desde las redes del jefe comunal se reflejaron las internas del Pro. “Con muchísima responsabilidad, desde la mesa del Pro renuevo el compromiso de seguir trabajando bajo los valores y la visión que nos unen”, remarcó, donde también puntualizó que “Argentina necesita un cambio profundo”.

En ese marco, dejan trascender desde su círculo íntimo que Montenegro abonará al mayor entendimiento al que se dirige el Pro con La Libertad Avanza. ¿Cómo se traducirá eso en términos concretos? Allí radican los matices en las filas amarillas, mientras desde Mar del Plata le bajan la relevancia a los cuestionamientos que los concejales libertarios vienen realizando al gobierno municipal. “Eso se acomoda”, grafican.

El perfil eminentemente nacional que va a adquiriendo la figura de Montenegro -quien no cuenta con reelección como intendente-, no lo aleja de la preocupación por el devenir de la ciudad en el marco de la crisis económica, aclaran. Por ello, no desconocen el impacto nocivo que tiene en los municipios el desfinanciamiento de Nación hacia Provincia, lo que pone ciertos reparos -no públicos, de momento- a políticas de Milei que pegan negativamente en Mar del Plata. La caída de la recaudación es una consecuencia de la recesión que enciende alertas, sobre todo en el marco de las paritarias donde los municipales ya reclaman una actualización mayor a la acordada en enero. De hecho, este lunes habrá una reunión de la Comisión Directiva y del Cuerpo Delegados para reforzar el pedido de aumento del 35%.

Montenegro gana peso dentro de la estructura del Pro.

Alivio en la pesca pero aún con la guardia alta

Un bálsamo para los referentes marplatenses de la pesca fue cuando la semana pasada hicieron un rápido escaneo sobre las 177 páginas del borrador de nueva Ley Ómnibus y vieron que no estaba contenida la Ley Federal de Pesca. De hecho, la palabra “pesca” solo aparece una vez, en lo respectivo a las modificaciones en la Ley de Hidrocarburos, donde se establece que el sector deberá adoptar medidas necesarias para no perjudicar a actividades como la pesca.

“La cosa está más tranquila”, reconoció una voz de referencia a 0223, quien igualmente aclaró que “el tema no está cerrado”. Es que desde Mar del Plata entran en alerta cada vez que el ideólogo de la Ley Ómnibus, Federico Sturzenegger, no pierde oportunidad para mostrar a la pesca como un claro ejemplo de las resistencias a la “libre competencia” desde sectores económicos.

Peso al mejor clima, en la pesca local ven con preocupación la controversia en torno a la renuncia del ahora ex Director de Control y Fiscalización Pesquera, Julián Suárez, por las aparentes presiones de Cancillería para no controlar al buque chino Tai An, señalado por pescar ilegalmente merluza negra. “No le hace bien al sector, volvemos a estar en el tapete y parte de la prensa oficialista nos vuelva a tratar de casta”, se lamentó el referente.

La renuncia de Suárez no pasó desapercibida en la pesca marplatense.

Nuevas cautelares contra los aumentos desmedidos de prepagas

Se siguen conociendo nuevas medidas cautelares de la Justicia Federal de Mar del Plata en contra de los aumentos desmedidos de las prepagas, luego de los primeras cautelares que frenaron los incrementos que ponían en riesgo la cobertura hacia una jubilada y un menor con discapacidad.

En uno de los casos nuevos, el juez Santiago Martín ordenó suspender los aumentos y reajustar -lo que alcanza a los futuros- con topes máximos del 90% del Ripte, el índice oficial sobre la evolución de los salarios registrados. El demandante -patrocinado por la doctora Alejandra Ochoa- es un jubilado de 67 años con discapacidad, que a su vez tiene dentro del plan familiar a un hijo también con discapacidad, y cuyo único ingreso familiar es su jubilación.

La cuota de Osde pasó de $103.247 en diciembre a $191.058 en enero, lo que el magistrado consideró implica una “porción importante de sus ingresos”, con el riesgo de quedarse sin cobertura médica al no poder afrontar esos valores.

“Se encuentra comprometido el derecho a la salud y, según la doctrina de la Corte Suprema, corresponde ponderar la gravedad del cuadro de salud que presenta el afectado, así como los daños irreparables que se producirían de mantener la situación hasta el dictado de la sentencia”, remarcó Santiago Martín.

Una situación aún más angustiante rodea a la familia de un joven de 21 años con un tumor cerebral, a la cual le llegaron aumentos que hicieron pasar la cuota de Thema Red Médica de $99.879 en diciembre a a $452.953 en marzo, dispuestos en el marco de la liberalización de precios que impulsa el Decreto 70/23 del presidente Milei.

El muchacho -representado por la abogada Manuela Vázquez Colombo- ya atravesó una operación exitosa, pero aún sigue en tratamiento y debe ser sometido a una nueva intervención quirúrgica. La imposibilidad de afrontar la cuota de la prepaga lo hubiera dejado sin cobertura, poniendo en serio riesgo su vida, motivos que llevaron al juez a suspender los aumentos.

La Justicia Federal de Mar del Plata sigue marcando una postura sobre los aumentos en el marco del DNU 70/23.

Salud mostró su preocupación por la falta de médicos

La falta de médicos es una falencia que se arrastra de años en el sector público, con salarios muy por debajo de los que se maneja en los privados. Y la preocupación por ese cuadro de situación volvió a quedar evidenciada en un reciente decreto firmado por el intendente Guillermo Montenegro y la secretaria de Salud, Viviana Bernabei.

En el acto administrativo el gobierno debió prorrogar el contrato de locación de servicios de una médica ante el fracaso que significó una nueva convocatoria de profesionales de la salud que realizó la Comuna para ampliar la capacidad de cobertura. En el Decreto 520/24 se informó que el llamado concluyó “sin resultados positivos, ya que no hubo interesados en aceptar las condiciones de designación en planta permanente”.

Además, se advierte el preocupante cuadro que se registra en el sistema de salud público, donde “resulta insuficiente” el recurso humano principalmente en las áreas de emergencia del Same y en las guardias de los Caps. “Es fundamental contar con profesionales que posean una serie de conocimientos y habilidades técnicas basadas para el desempeño de su profesión”, remarcó el gobierno.