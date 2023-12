Defensoría del Pueblo: aprueban la reducción a un titular y que sea electo por el Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que modifica la estructura de la Defensoría del Pueblo, que será reducida de tres a un defensor, como así también se incorpora un cambio trascendental en el sistema de elección. Desde 2024, el único defensor pasará a ser designado por el Concejo Deliberante en lugar del sistema que rigió hasta ahora donde los colegios profesionales, las ONG´s y las sociedades de fomento seleccionaban en elecciones directas a sus representantes. El nuevo esquema fue aprobado por Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, mientras que Unión por la Patria, el Frente Renovador y Acción Marplatense votaron en contra.

La nueva normativa fue presentada el jueves de la semana pasada y en menos de una semana avanzó rápidamente la aprobación de dos cambios centrales, la composición de la Defensoría del Pueblo y el método de elección. En cuanto a la primera, se pasa de los actuales tres defensores a uno, mientras que la segunda elimina el sistema donde los colegios profesionales, las ONG´s y las sociedades de fomento eligen cada una a un defensor en elecciones donde cada institución del sector tiene un voto, previa inscripción de los candidatos.

El nuevo mecanismo prevé como primera instancia la apertura de un Registro de Postulantes al cargo, donde se inscribirán ciudadanos en representación propia o de organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y profesionales. Una vez que quede un listado final con quienes cumplan los requisitos, el Concejo Deliberante nombrará al defensor de entre dichos postulantes, por mayoría simple. Como en la actualidad Juntos por el Cambio tiene mayoría propia, podrá imponer por su propia voluntad al próximo defensor.

“Hay una necesidad de jerarquizar la figura y una de las formas es reducir de tres a uno los miembros titulares”, explicó la concejala Marianela Romero sobre los objetivos de la reforma. También valoró “una mayor eficacia y agilidad en la toma de decisiones que puede tener un titular en lugar de intentar encontrar el consenso entre tres que piensan distinto. Una persona puede ser más eficiente que tres juntas”. La edil radical expuso que como las decisiones del organismo se debían tomar con la firma de los tres defensores, “quedaron muchos temas sin tratarse por falta de acuerdo”.

Marianela Romero defendió la reducción de los defensores del Pueblo. Foto: 0223.

En tanto, tildó al actual esquema donde los candidatos son propuestos por las organizaciones de la sociedad civil como “sistema corporativista”, ya que “solo algunos son los que están representados en la Defensoría y ahora va a ser todos los vecinos los que se van a poder proponer para que este Cuerpo elija al defensor del Pueblo. El sistema es mucho más democrático que el que hoy en día está vigente”, agregó la concejala.

La nueva propuesta se diferencia de una de 2022 de La Libertad Avanza, que si bien proponía una Defensoría unipersonal, depositaba en la oposición la propuesta del titular. Romero explicó el motivo central por el cual el proyecto propone que se elija por mayoría desde el Concejo Deliberante: “no queremos que la Defensoría se convierta en una posible obstrucción de los actos del municipio, que es lo que ocurriría si el defensor responde a la fuerza opositora”.

Como dato relevante, actualmente el interbloque de Juntos por el Cambio cuenta con mayoría propia, por lo que estará en condiciones de nombrar al próximo defensor del Pueblo sin consensuar con la oposición. “Dejamos establecido que el defensor tiene plena autonomía”, se atajó Romero sobre los cuestionamientos respecto a que la intención central del gobierno es ubicar en el cargo a alguien que no ponga en cuestionamiento las políticas del intendente Guillermo Montenegro.

La libertaria Cecilia Martínez también defendió la propuesta y destacó que "no se trata de achicar gastos para el Municipio, aquí nadie viene a cerrar la Defensoría del Pueblo". Aseguró que su espacio político tiene "una mirada diferente" sobre el rol que debe tener el organismo y cuestionó que "la Defensoría no estaba ocupando el rol que debía ocupar". En ese sentido, aseguró que "hubo ciudadanos que por falta de acuerdo político no recibieron reclamos en la Defensoría porque (los defensores) estaban de acuerdo con que las escuelas estén cerradas (durante la pandemia)". También descartó que el nuevo sistema electoral no garantice la autonomía del defensor y lo comparó con la situación en la Provincia, donde "el gobernador elige al defensor bonaerense".

“Los concejales del intendente van a elegir a quien controle al intendente”

Las críticas más duras fueron encaradas por Ariel Ciano (Frente Renovador), quien planteó que “nuestra principal objeción está en la forma de elección”, donde dio a entender que la intención real del oficialismo es ubicar en la Defensoría del Pueblo a alguien afín al intendente Guillermo Montenegro.

Tras cuestionar el cambio del sistema electoral y la aprobación exprés del expediente, se preguntó retóricamente si “hay que pensar que hay un acuerdo parlamentario para quién va a ocupar el cargo o esto tiene que ver también con un acuerdo con el Ejecutivo y la conformación de secretarías”, sugiriendo que en Juntos por el Cambio ya se resolvió el nombre de quien ocupará el cargo.

Juan Manuel Cheppi, concejal del Frente Renovador.

“No pensemos que esto lo hacen para mejorar, sino para garantizar otras cuestiones. Ya dije que hay mayorías que se disfrutan o se sufren. Tienen la mayoría y estarán convencidos que la mejor forma de controlar al intendente es que al defensor lo elijan los concejales del intendente”, finalizó.

Su compañero de bloque, Juan Manuel Cheppi, apuntó contra la falta de diálogo del oficialismo, recordando las advertencias sobre la posibilidad que el Concejo Deliberante se convierta en una escribanía. Recordando que este jueves es el Día de los Inocentes, pidió que que no se subestime a la oposición planteando que "la inscripción en el Registro garantiza la participación". En esa línea, expuso que "rompen el cuidado que debemos tener para defender a Mar del Plata cortando el diálogo en cuatro días modificando alto tan importante como la Defensoría del Pueblo", donde también advirtió sobre lo escueto del debate del Presupuesto 2024.

“No se puede legislar de espalda a los vecinos”

Una de las críticas las protagonizó Horacio Taccone (Acción Marplatense) quien expresó que el gobierno “quiere plegarse a esta ola de refundar todo, como si las cosas no hubieran existido y encima lo hacen sin intentar buscar consensos”. Por ello, cuestionó la aprobación exprés del expediente y pidió que se abra el debate a la participación.

El edil del partido vecinalista recordó que la actual ordenanza se sancionó en 2013 por impulso de su espacio político cuando gobernaba Gustavo Pulti, donde pudiendo aprobar un proyecto como el actual, prefirieron transferir la responsabilidad a las ONG, los colegios profesionales y las sociedades de fomento. “Antes el defensor se elegía con el voto de los dos tercios y durante 10 años no se pudieron poner de acuerdo para designarlo. Se creyó conveniente proponer el sistema que nos viene rigiendo”, rememoró.

Valeria Crespo (UP) cuestionó la ordenanza impulsada por el oficialismo. Foto: 0223.

La dinámica del tratamiento del proyecto también fue apuntada desde Unión por la Patria. “Esta forma exprés daña la institucionalidad, esto se podría haber enriquecido con otras miradas, es inoportuna la forma en la que llega el expediente a este recinto”, manifestó Valeria Crespo. “No se escuchó a las entidades, votaron 297 en las últimas elecciones y vamos a derogar una ordenanza donde le quitamos el derecho a organizaciones de la sociedad civil de elegir a los defensores. Mínimamente tendríamos que haber escuchado”, agregó, en referencia a que en la Comisión de Legislación del pasado martes se le negó la palabra a los referentes. “No se puede legislar de espalda a los vecinos”, reclamó. "Eliminar la participación civil de la elección es un retroceso, le estamos derogando un derecho a las entidades de la sociedad civil. Cuestionamos la falta de información en el expediente y al proyecto en sí"; concluyó.