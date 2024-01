Un emprendimiento marplatense enfrenta con llaveros el acoso callejero

El acoso sexual callejero es una forma de violencia contra las mujeres en el espacio público. Consiste en las acciones físicas o verbales con contenido sexual contra una persona que no quiere participar de las mismas y está basado en el género o en la identidad sexual de la persona que lo sufre. Actualmente, está incorporado como modalidad de violencia en la Ley 27.501, donde también se tipifica la sanción que reciben los agresores, que es equiparable a la que sucede incluso dentro del hogar.

Según los últimos estudios del Observatorio Nacional Mumalá, nueve de cada diez mujeres argentinas atravesaron una situación de acoso callejero y el 100% creó estrategias para sentirse más seguras a la hora de salir de su casa. De acuerdo a una encuesta realizada por la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), el 98% comenzó a padecer estas situaciones desde los 13 años.

Mar del Plata no es ajena a esta realidad y los recientes registros muestran un incesante aumento de casos, muchos de los cuales no son denunciados. Este es uno de los tipos de violencia más naturalizados en la sociedad y menos registrados, a pesar de ser considerado un delito. Según la última medición de Mujeres de la Matria Latinoamericana, más del 95% de las marplatenses fueron víctimas de algún tipo de acoso callejero.

Para enfrentarlo, emprendedoras crearon una línea de llaveros y accesorios que sirven de defensa personal en caso de sufrir un episodio físico de estas características en la vía pública. "Empecé el emprendimiento porque me pareció súper útil, más con la inseguridad que tenemos hoy en día", contó a 0223 Lara, que lleva adelante "Ojos de Medusa" en la ciudad.

En la línea de ventas, hay llaveros en impresión 3D con forma de gatitos que sirven de manopla y se usan en la defensa personas cuerpo a cuerpo; también está el "kubotán", que es un pequeño bastón diseñado para golpear con precisión puntos vulnerables del cuerpo humanos en caso de necesitar neutralizar al agresor; el llavero con gas pimienta, que permite paralizar al atacante mientras se busca ayuda; y las alarmas con linterna que emiten un fuerte sonido y pueden alertar a otras personas sobre la situación de la víctima y disuadir a un atacante.

Todas estas herramientas se disimulan a la perfección entre las llaves y son de fácil transporte, lo que permite que no sean una molestia o carga para la persona que la quiera tener a cuestas.

"La gente que sabe para qué sirven algunas de las cosas que vendo son contadas con los dedos de la mano, muchas personas todavía no saben que lo necesitan. Pero estoy siempre para explicarle a cada una en detalle cómo se usan estos objetos", explicó Lara, quien aseguró que hay mucha desinformación al respecto.

"También me ha pasado que tengan miedo a usarlos. Las alarmas con linterna vienen con manual, y el gas pimienta con instrucciones, y de cualquier manera yo de a poquito estoy subiendo a la página pequeños resúmenes de cómo se usan los productos", detalló. Los especialistas apuntan a que, muchas veces, la práctica previa y la simulación ayudan a que la víctima no se paralice al momento de tener que usar este tipo de herramientas.

Estos productos no son para nada inaccesibles en Mar del Plata. Lejos de eso, los precios arrancan desde $1.125 en manoplas, pasando por $3.700 para los bastones, a $16 mil las linternas con sonido, y un kit completo que hoy ronda los $35 mil.

"Los precios se manejan con el dólar debido a los mayoristas, pero siempre trato de que sean bastante accesibles porque a mí me encantaría que todo el mundo tuviera aunque sea una manopla de impresión 3d para defenderse", relató Lara que aseguró que esa es una de las razones primordiales por las que arrancó con el emprendimiento: "Anteriormente vendía insumos de pestañas y uñas, pero un día chusmeando por internet me encontré con estos llaveros. Invertí sin pensarlo porque me re gusto la idea de que un llavero camuflado sirva para defenderte ante alguna situación peligrosa. Me gusta y tiene mucho más sentido ayudar en esto", reflexionó.

Los emprendimientos y la defensa personal ayudan a tener más herramientas para enfrentar este tipo de situaciones que siguen sucediendo en la vía pública. Pero también es necesario siempre contar con la asistencia estatal adecuada. Para recibir atención o asesoramiento ante casos de violencia de género, podés comunicarte las 24 horas del día de manera gratuita a la línea 144 o al 911. También a través de los canales del Ministerio Público Fiscal.