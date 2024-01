CONFIRMADO: Alvarado-Aldosivi jugarán dos partidos en 2024

Es el partido más esperado. Los hinchas más jóvenes de ambos clubes se cantan, se cargan, pero nunca vieron un choque en vivo y en directo. El paso del tiempo, las anécdotas, la rivalidad, le fueron dando una forma a la historia que no ayudó. Más tiempo corrió sin cruces entre Alvarado y Aldosivi, sólo sirvió para alimentar ese clásico que, de todos lados, fueron apagando la llama para que no se juegue hasta que una competencia deportiva los pusiera nuevamente cara a cara. Y ese día llegó, ya no hay excusas y Mar del Plata, los clubes, sus hinchas, el periodismo, todos, tendremos que estar a la altura para ofrecer un espectáculo que, sin ninguna duda, puede competirle a los mejores clásicos del país.

Pasaron 26 años, cuatro meses y 23 días. Un total de 9642 días de la última vez que el "torito" y el "tiburón" se vieron las caras, en un encuentro que duró apenas 30 minutos y fue suspendido por incidentes cuando el partido estaba igualado 0 a 0. Desde ahí, nunca más. Fueron jugando en diferentes categoría y cuando se encontraron, no compartieron zona. Desde los clubes siempre remarcaron que les gustaría, pero que iba a ser el día que una competencia los uniera. Para los gobernantes tampoco era fácil impulsar la iniciativa por el costo político que podía tener si las cosas no salían como se esperaba. Entonces, pasó todo este tiempo.

Ahora, la AFA determinó que al haber dos zonas de 19 clubes, se realizarán los choques interzonales y no habrá fechas libres, por lo que, al estar emparejados, jugarán dos veces en la actual temporada.

NOTA EN DESARROLLO