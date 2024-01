Guardavidas advierten por tormenta eléctrica: "Es importante irse de la playa"

El alerta amarillo por fuertes tormentas eléctricas y posible caída de granizo se amplió durante la tarde de este viernes con la advertencia por presencia de rayos. "Recibimos un aviso del secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalves, que fue transmitido previamente por el Servicio Meteorológico Nacional con una tormenta cargada en la zona. Allí activamos el protocolo en las playas", contó a 0223 Daniel Mestralet, coordinador del operativo de guardavidas en la ciudad.

A partir de esta activación, el alerta se extiende a la totalidad de las playas de Mar del Plata: "Cuando empezó a cargarse, mandamos el aviso a todas las playas para que pusieran la bandera de tormenta eléctrica (negra con rayo). Cuando esto pasa, por protocolo se le avisa a los turistas que salgan de la playa, no solamente del agua", destacó Mestralet.

En ese sentido, es fundamental que nadie quede en la zona costera, ya que el problema reside en que la caída del rayo no es exacta sino que el aviso se da a la redonda de 200 kilómetros. "Como no sabemos adonde va a caer, lo más importante es la precaución. Hoy, por ejemplo, tuvimos un día tranquilo de playa hasta el mediodía hasta que cambió y es algo que no se puede subestimar", remarcó el coordinador.

Para que el operativo sea un éxito, es importante cumplir con las indicaciones de las autoridades. Según Mestralet, el acatamiento suele ser bueno: "Si bien siempre hay algún relegado, los guardavidas le hablan con paciencia del peligro y le avisan de la situación. Tenemos casos recordados lamentablemente como el de Villa Gesell o los heridos en el faro de nuestra ciudad, por lo que la gente lo tiene presente".

Cómo actuar ante la advertencia de caída de rayos

Al momento de prevenir, es fundamental seguir los consejos que brindan las autoridades.

-Al llegar el alerta, tanto Defensa Civil como la Secretaría de Seguridad son avisados para extender la advertencia.

-Allí, los guardavidas empiezan a silbatear.

-Posteriormente sacan a la gente del agua y le avisan que tiene que irse de la playa.

-Siempre mirar las banderas y atender las indicaciones de guardavidas.

"No sirve quedarse en una carpa o en la zona costera esperando, sino irse a un auto o a zonas fuera de riesgo porque no se sabe dónde va a caer el rayo", recomendó Mestralet.