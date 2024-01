Facundo Moyano sobre la vuelta del clásico: "Podés ganar, empatar o perder, lo importante es que se juegue"

Facundo Moyano siempre planteó que el quería que se jugara. Cada vez que se le preguntó, su postura fue de encontrar la posibilidad de que el choque se lleve adelante y, sin coincidir en la categoría y ante la chance de que se realice un amistoso, se animó a decir que Alvarado tenía que subir a Primera para que la competencia en una misma división los ponga cara a cara con Aldosivi. Sin embargo, el "torito" no ascendió, pero el "tiburón" descendió y se encontraron en la Primera Nacional. Después de dos temporadas en las que se "evitó" el cruce, finalmente se va a concretar y las "chicanas" quedaron de lado para hablar con la responsabilidad que amerita un acontecimiento que genera tanta expectativa. En el primer entrenamiento del año, el expresidente se acercó a la Villa Deportiva, habló con los jugadores y el cuerpo técnico, y también se prestó a una charla con 0223 para analizar todo lo que se viene y sus objetivos.

-Siempre acompañando, cuando estás en Mar del Plata te acercás, desde Buenos Aires acompañás a tu manera, pero arranca una nueva ilusión y en una temporada que será especial.

-Estamos muy entusiasmados, no solamente por el inicio del torneo, como bien decías, hay un ingrediente particular que es el clásico de Mar del Plata, que se vuelve a jugar, y esto es algo que nos motiva un poquito más, que nos da una inyección de ánimo para poder mejorar. Lo hablamos recién con los jugadores, lo hablamos con el cuerpo técnico, si bien todavía no ha cerrado el mercado de pases, estamos tratando de traer tres, cuatro jugadores más para darle jerarquía al equipo, creo que ya la tiene, pero bueno, siempre es importante sumar jugadores de categoría que puedan jerarquizar el plantel. Y después encontrar ese plus que necesitamos, que Mauricio (Giganti), al ser el técnico del ascenso, tiene ya un valor agregado, pero bueno, este es un desafío nuevo, es una categoría muy difícil, es un torneo muy difícil, la estructura de los campeonatos en la Primera Nacional son difíciles, hay muchos equipos que también juegan y quieren lo mismo que queremos nosotros, y sabemos que son desafíos permanentes, que no solamente se plantean al inicio del torneo o de la pretemporada, sino que se plantean permanentemente.

-¿Cómo está Alvarado?

-Sabemos que Alvarado, si bien está asentado en la categoría, tuvo sus dificultades también, no logramos nunca entrar en el reducido, recién me preguntaba un colega, para qué está Alvarado, y la verdad que yo ya cometí el error en un momento de decir que Alvarado estaba para pelear el ascenso, tal vez era un poco una mezcla de lo que habíamos logrado de conformar un buen plantel, con buenos jugadores, que la estaban rompiendo en todos los equipos, y el deseo que tenía yo. Yo decía, Alvarado tiene que volver a jugar el clásico, teniendo en cuenta que Alvarado podía ascender, bueno, lamentablemente no se dio así, lamentablemente se dio con el descenso de Aldosivi, porque tengo la idea de nunca desearle el mal a otro, por más rivalidad que exista. Bueno, Aldosivi descendió, hoy estamos los dos en el Nacional, y vamos a ver cómo nos va, queremos dar todo de nuestra institución, y eso significa redoblar esfuerzos en la dirigencia de cubrir todas las falencias que puedan haber, porque si bien hemos mejorado, también hay siempre cosas por mejorar, siempre hay cuestiones que los jugadores te remarcan o que el cuerpo técnico te remarca, y la verdad que estamos para cubrir esas necesidades y dar el plus que tiene que dar la dirigencia.

-¿Y hoy desde qué lugar acompañás?

-Yo como alguien de la dirigencia de Alvarado, alguien que viene acompañando, hoy me toca ser vocal, pero también soy un poco la cara, me mandaron un montón de mensajes, amigos de hinchas del fútbol, que se viene el clásico que hace 27 años que no se juega, y eso es algo que no solamente le va a servir Alvarado, al mundo Alvarado, al mundo Aldosivi, sino que va a ser un atractivo para el mundo del fútbol, va a ser un atractivo para el marplatense, y hay que tomarlo con responsabilidad. Nunca olvidar que el fútbol es un deporte, nunca olvidar que un partido de fútbol es un espectáculo deportivo, y nunca olvidar que es una competencia, un deporte, un espectáculo deportivo, y si lo tomamos de esa manera, seguramente vamos a bajar un poco las aguas. Sé que hay otros dirigentes que dicen 'no, pero bueno, difícil la violencia', yo creo que si vos hablás tanto de eso, tal vez las llamás. Lo que hay que tener bien en claro para todos los hinchas de Alvarado, para todos los hinchas de Aldosivi, para todos los socios, que esto es un espectáculo deportivo, que esto es un espectáculo atractivo para todo el mundo, y acá tiene que estar involucrado el gobierno de la provincia a través de la Aprevide, tiene que estar involucrado el intendente, que yo sé que lo está, porque aparte también es hincha de Alvarado, y nos escucha siempre, y de esa manera creo que no puede salir mal, tiene que salir bien, tiene que ser algo que despierte la pasión del hincha. Se dice que tal vez a Mar del Plata le falta ese plus de lo deportivo, de lo futbolístico, creo que es momento de mostrar que Mar del Plata siente y vibra con el fútbol, y este espectáculo que se viene, va a ser una muestra de eso.

-A muchos nos pasa que nunca tuvimos la posibilidad de vivir en vivo un clásico, porque 27 años es mucho tiempo, y estamos ante la oportunidad de mostrarle al país que este partido del que tanto se habla y poco se vio, puede estar a la altura de los mejores clásicos del país. Es importante trabajarlo bien para vivir una fiesta y recuperarlo para siempre.

-Ojalá, Dios quiera. Hoy ya lo tenemos, y eso es mucho. La expectativa, lo que te moviliza, eso es motivo suficiente como para jugar fuerte para que esto siga, para que este espectáculo primero salga bien, y después de que salga bien se pueda repetir, se pueda repetir como tantos clásicos hay en las diferentes ciudades, como hay un clásico en La Plata, como hay un clásico en Rosario, como hay un clásico en Buenos Aires, como hay un clásico en Avellaneda, como hay tantos clásicos que uno siempre dice, ¿cómo no se va a poder jugar en Mar del Plata si se juega en tantos lados? Y tal vez, por lo menos la sensación de que puede pasar algo malo es mayor. El mucho tiempo que ha pasado de que no se juega, tal vez hace que haya más incertidumbre, pero me parece que ahí está la firmeza de los dirigentes que tenemos que ser conscientes de la representatividad que tenemos, de la representatividad que tiene tanto Alvarado como Aldosivi en la ciudad, y que esto tiene que ser el mejor espectáculo deportivo, no solamente para los marplatenses, sino para los que vengan a verlo, que yo creo que va a ser muy atractivo para que todos puedan venir a verlo.

-La organización de un evento así, más allá de que en la ida le toque a Aldosivi ser local, me da la sensanción de que va a ser conjunta, que es necesario trabajar todos juntos.

-Va a ser de los dos, seguramente va a estar también el municipio ayudando, va a estar la gente de la Aprevide, con la gente de la Provincia, con la cual también tengo buena relación. El gobernador también estará al tanto, va a ser un evento sin duda importantísimo para la provincia de Buenos Aires y para Mar de Plata ni hablar. Y vamos a estar ayudando y colaborando en todo lo que se pueda.

-¿Tuviste la chance de hablar con algún dirigente de Aldosivi en estas horas?

-Todavía no pero obviamente algún llamado me voy a cruzar con algún dirigente de Aldosivi. Al ser marplatenses siempre tenés algún amigo de Aldosivi, porque Mar de Plata, hay otros equipos, pero es Alvarado-Aldosivi. Así que vamos a charlar, vamos a ponernos de acuerdo. Tengo amigos que están dentro de la comisión directiva, así que vamos a estar colaborando para que esto sea un show, para que la gente lo pueda disfrutar, para que los marplatenses lo puedan sacar pecho y decir 'che, yo como hincha del fútbol tengo un clásico que la rompe', y no olvidarnos esto que te decía hace un rato, es un espectáculo deportivo, el fútbol es un deporte, el fútbol es un entretenimiento, y si bien se vive con pasión, si bien muchas veces se vuelcan las amarguras que uno trae de la vida, una situación complicada en la que se encuentra el país, la ciudad, que en vez de que sea un canalizador de bronca, que sea un canalizador de alegría, indistintamente de los resultados, porque como esto es fútbol, la pelota puede entrar, podés pegar en el palo, podés ganar, podés perder, podés empatar, lo importante es que se juegue. Y este año lo vamos a jugar.