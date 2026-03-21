La primera lista de Alvarado que tiene un duro debut frente a Olimpo

Con el chip renovado y el objetivo claro, Alvarado debutará este domingo a las 16 en la temporada del Torneo Federal A visitando a otro de los grandes de la categoría, Olimpo de Bahía Blanca. Para el duelo más atractivo de esta primera jornada, Pablo Martel dio a conocer a los 20 jugadores que integran la delegación que ya está en el sur de la provincia.

Sin demasiadas sorpresas, de acuerdo a lo que mostró durante la pretemporada, el “torito” tendrá un equipo parecido al de los amistosos. El único que no está disponible es Germán Sosa, que se hizo una pequeña cirugía en los meniscos durante la semana y tendrá para 45 días de recuperación.

De acuerdo a lo visto, ese lugar estará ocupado por Germán Cervera como centrodelantero. En cuanto al resto del equipo, las dudas radican en que fueron alternando durante los amistosos: Lautaro Núñez o Fermín Iriarte en el lateral derecho, Facundo Centurión o Tomás Fernández como segundo marcador central, y en el costado izquierdo del mediocampo corre con ventaja Matías Pérez, aunque también asoma Nahuel Speck, que se perdió algunos días de la pretemporada pero lo conoce muy bien el DT y tiene chances de meterse en los once.

De esta forma, un probable podría ser con: Emanuel Bilbao; Núñez o Iriarte, Tomás Berra, Centurión o Fernández y Cristian Gorgerino; Lucas Chiozza, Matías Mansilla, Tomás Federico y Pérez o Speck; Santiago Gutiérrez; Cervera.

El encuentro, que comenzará el domingo a las 16 en el “Roberto Carminatti”, será dirigido por Nahuel Viñas.