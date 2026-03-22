Debut con el pie izquierdo: Alvarado se vuelve a Mar del Plata con las manos vacías

El equipo de Pablo Martel cayó en su debut ante Olimpo de Bahía Blanca en el Roberto Carminatti.

El inicio en el Federal A no fue el esperado para Alvarado. El equipo de Pablo Martel cayó 2-0 como visitante ante Olimpo en Bahía Blanca. El equipo marplatense mostró poco peso ofensivo y terminó pagando caro dos errores en el complemento que definieron el partido en apenas unos minutos.

El conjunto bahiense fue el que tomó la iniciativa desde el arranque, intentando lastimar con centros constantes al área defendida por Bilbao. Durante los primeros minutos, Alvarado logró resistir con firmeza, incluso con intervenciones clave en defensa, mientras el local acumulaba aproximaciones sin demasiada claridad en la definición.

Con el correr del primer tiempo, el partido fue perdiendo intensidad, aunque Olimpo siguió siendo el más insistente. Probó con remates de media distancia y algunas jugadas aéreas que no lograron romper el cero, en gran parte por la seguridad del arquero del “Torito”, que respondió cada vez que fue exigido.

Por el lado del equipo marplatense, cuando logró asociarse por abajo aparecieron Matías Pérez y Santiago Gutiérrez para intentar cambiar el ritmo, pero faltó profundidad en los últimos metros. Así, el primer tiempo se fue sin goles en un trámite parejo, aunque con mejores sensaciones para el local.

En el complemento, el desarrollo fue tranquilo hasta que una pelota parada rompió el equilibrio: tras un córner, Ferreyra apareció solo en el área para meter un cabezazo letal y abrir el marcador. Apenas unos minutos después, el golpe fue doble cuando Ramírez aprovechó una jugada confusa para definir cruzado y poner el 2-0 definitivo.

El golpe anímico fue demasiado para Alvarado, que movió el banco pero nunca encontró respuestas para inquietar al rival. Más allá de la derrota, lo que preocupa es la falta de funcionamiento en un equipo que generaba expectativas por sus incorporaciones.

De todos modos, el camino en el Federal A recién comienza y tendrá rápidamente la chance de recuperarse en su debut como local. El equipo de Martel recibirá el próximo fin de semana en el José María Minella a Guillermo Brown de Puerto Madryn.

Sintesís:

Olimpo (Bahía Blanca) (2): Juan Päblo Lungarzo; Cristian Chimino, Néstor Moiraghi, Martín Ferreyra y Luciano Lapetina; Cristian Amarilla, Agustín Stancatto, Diego Ramírez y Enzo Coacci; Brian Guille y Federico González. DT: Carlos Mungo.

Alvarado (0): Emanuel Bilbao; Fermín Iriarte, Tomás Berra, Tomás Fernández y Cristian Gorgerino; Lucas Chiozza, Matías Mansilla, Tomás Federico y Matías Pérez; Santiago Gutiérrez; Germán Cervera. DT: Pablo Martel.

Goles: ST 22’ Ferreyra (O) y 25’ Ramírez (O).

Cambios: ST 17’ Sebastián Fernández por Stancato (O), 23’ Nahuel Speck y Marco Miori por Pérez y Gutiérrez (A), 26’ Santiago Llanos por Amarilla (O), 28’ Lautaro Núñez, Ariel Castellano y Ramiro Makarte por Iriarte, Federico y Chiozza; 40’ Antú Hernández y Cristian Ibarra por González y Coacci (O)

Árbitro: Nahuel Viñas.

Estadio: “Roberto Carminatti”.

Fotos: Prensa Alvarado